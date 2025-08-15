中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

▲中國房東東京大漲房租惹議，律師直言中國法律認知與日本截然不同。（示意圖／Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

最近，日本媒體熱議外國資金湧入日本房地產。一名中國籍房東接手東京出租公寓後，打算將租金調高兩倍，引發社會輿論。專家認為，這與中日租屋法律觀念差異有關，日本的《借地借家法》保障房客權益，而中國沒有類似法律規範。

今年1月，東京都板橋區一棟七層公寓換新主人，住所登記在中國。不久後，住戶收到通知，8月起租金漲逾兩倍。多數租客拒絕，結果5月中旬電梯公告停用半年以上，另有房間疑似改為民宿經營，噪音擾人，約四成住戶搬離或打算搬走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件曝光後，首相石破茂在國會表示，必須保障國民安全與安心，防止租屋糾紛與不公平對待。之後房東改口不漲租金，電梯也修復恢復運作，民宿問題則由管理單位處理。

日本《律師JP新聞》報導，曾在中國生活10年的律師福原啓介分析，中資進入日本租賃業有三原因：中國經濟下滑富人資金外移、日本房地產投資回報佳、移居需求增加。日圓貶值與地理距離近，也提升投資吸引力。

他指出，中國房東臨時趕房客很常見，但在日本漲租需依《借地借家法》，若房客不同意，必須透過法院調解或訴訟，過程相當嚴謹。福原提醒，即使不同意漲租，也要照原租金準時繳納，否則可能被解約。遇類似狀況，應與房東協商並保留書面紀錄，必要時向主管機關檢舉維權。