GCEH重整計畫生效　中鼎：Q2不增列預期信用減損損失

記者項瀚／台北報導

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波。今（12日）中鼎表示，工程其業主母公司GCEH重整計畫生效。此外財務方面，中鼎Q1提列預期信用減損損失0.95億元（新台幣30.41億元)，Q2則不須再增列預期信用減損損失。

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）4月代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

簡單來說，就是中鼎幫該公司興建煉油廠後，196.04億元工程款項收不回，中鼎表示，其占中鼎合併總資產比率約15.7%，均已依美國法律規定作有擔保設定，款項不是收不回，而是會逐年收回，今年公司預期不會全數提列減損。

不過，當時消息一出，中鼎股價仍連吞4天跌停。對此，中鼎董事會決議通過辦理私募普通股案，發行股數上限為9萬張，私募價格不得低於參考價格的8成，另原定股利由「2+0」改成「1+1」來因應。

觀察中鼎Q1財報，由於提列損失約31億元，致使EPS（每股純益）為-1.52元。

上月29日，中鼎召開重訊記者會，說明債務人GCEH重整計畫進度。中鼎表示：「GCEH的重整聲請已於美國時間2025年7月28日舉辦確認聽證會，並於同日發布法院確認命令通過GCEH重整計畫，法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。」

今（12日）中鼎再度召開重訊記者會，中鼎表示：「GCEH於美國時間 2025年8月11日公告重整計畫生效，同時也下市成為私有公司，重整後GCEH更名為 Grapevine Energy Holdings, LLC，簡稱GEH；BKRF則更名為 Central Valley Renewable Fuels, LLC，簡稱CVRF。」

法院通過的重整計畫，主要內容已於先前所發布之公開訊息揭露，重點如下：

一、確認 GEH 對於 Vitol、中鼎美國及主要貸款人之債務結構，並依據未來營運獲利陸續清償之。

二、重整生效後由主要貸款人取得 GEH 之所有普通股，另由中鼎美國及主要貸款人共同取得新發行之特別股。

三、 中鼎美國將指派2名董事及1名觀察員進入GEH之董事會。

四、通過重整計畫後5年內，GEH 之重大商業決策需要中鼎美國事先同意。

中鼎表示：「依據重整支持協議，重整期間由主要貸款人提供 GCEH（GEH）營運資金的支持，另由中鼎美國提供總額不超過美金0.75億元之工程服務，以優化該廠製程及操作穩定性，此美金0.75億元工程服務於重整生效前全數投入，該投入金額有優先受償地位，並以GEH之財產（包含CVRF工廠）及權益作為擔保，可確保得全額受償。」

中鼎表示：「重整生效後，主要貸款人會提供退出融資（Exit Financing），以支援 GEH 重整生效後的日常營運所需。此外，為使CVRF營運更加順利並創造更佳利潤，中鼎美國將於重整生效後提供CVRF有償的操作與維修服務，合約期間為期1年，得續約但最長不超過5年。」

中鼎接著表示：「依該合約所提供之服務總價上限為美金0.283億元，採成本加成計費（即以實際發生成本加計約定之利管費）並須依合約付款條件支付，透過參與操作與維修工作，中鼎可更深入掌握 CVRF 的營運狀況，並以技術專業提供營運改善與精進建議。」

財務方面，中鼎表示：「重整生效後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認，依據重整計劃的還款機制，2025年Q1所評估的應收帳款預期可回收金額以折現率回推現值為美金5.04億元，與帳列長期應收款美金6.09億元差額扣除期初已提列數後之預期信用減損損失金額為美金0.95億元，已反映於2025年第一季財報。」

中鼎表示：「2025年第二季依據生效之重整計畫評估之應收帳款可回收金額以折現率回推現值高於美金5.04億元，單季自結無須再增列預期信用減損損失，故今年上半年中鼎美國自結提列預期信用減損損失金額美金0.95億元（新台幣30.41億元)，與2025年第一季提列之預期信用減損損失金額之差異原因為匯率換算，加計自結認列所得稅利益新台幣5.06億元，淨影響數為新台幣25.35億元，自結財報預計於 2025年8月14日提送董事會決議。」

