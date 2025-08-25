26萬人撐起高房價！嘉義市Q2預售屋交易熱區出爐　54.7萬創新高

▲嘉義市不動產預售屋交易熱區，前五名建案資訊。（圖／嘉義市地政處提供）

記者陳致平／綜合報導

嘉義市人口數長期維持在26萬餘人，其房市交易卻呈現穩定成長態勢，尤其市中心區段房價水準居高不下。依據嘉義市政府地政處最新發布的統計資料，今年第二季（4至6月）嘉義市不動產預售屋的交易熱點已揭曉，其中東區建案的單價實價登錄已突破新高，站穩50萬元大關。

嘉市地政處統計顯示，本季預售屋銷售排行第一的是「華爾道夫」，該建案由鉅陞建設股份有限公司興建，為住宅大樓產品。此案座落於吳鳳北路與民族路口精華地段，不僅區位優越，也因其高質感規劃而備受矚目，單季成交20件，平均單價高達每坪54.7萬元，顯示市場對此類高價位住宅的接受程度。

排名第二交易熱區，的是「湖美喆峰」，此建案由睿金建設股份有限公司打造，建案類型為店舖。位於建康一街的「湖美喆峰」，本季成交19件，平均單價為每坪28.5萬元。該案以其店舖產品的稀缺性與投資潛力，受到不少投資者和自營商的青睞。

緊追在後的是「渼昇森之丘」，由渼昇開發建設股份有限公司所建的住宅大樓。坐落於自由路的「渼昇森之丘」，本季成交12件，平均單價為每坪42.2萬元，顯示其在住宅大樓市場中的穩固地位。

排名第四和第五的建案均為華廈產品，顯示華廈在市場上仍有其獨特的競爭力。其中，「言言·立學」由言言建設有限公司興建，位於立學街，成交11件，平均單價為每坪39.9萬元。而「美銓禮寓」則由美銓建設有限公司興建，座落於興美街與順興二路口，同樣成交11件，平均單價為每坪34.0萬元。

事實上，嘉義市區商圈發展成熟，建築用地釋出日益稀缺，這也成為推升房價的主因之一。嘉義市府地政處特別提醒購屋民眾，在選購預售屋時應審慎評估，建議選擇信譽良好、業績穩定且具備履約擔保機制的建商，以保障自身的權益。同時，也可按內政部公告之預售屋買賣履約擔保機制有5種方式，建商可擇一辦理：（一）不動產開發信託。（二）價金返還之保證。（三）價金信託。（四）同業連帶擔保。（五）公會辦理連帶保證協定。市府消保官進一步表示，其中價金返還保證較為周全，即建商倘未能如約完工者，可由擔保之金融機構返還全部已繳價金。