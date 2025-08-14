70年廢墟8600萬成交　新屋主曝開發進度

▲南海街有間70年老屋，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，空置多年外觀堪稱廢墟。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新興區發展早，南海街有間70年老屋，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，空置多年外觀堪稱廢墟，近期開始圍起圍籬，實登顯示，該透天去年已成交，成交價為8600萬元。而新買家為匯安營造。信義房屋專家表示，今年老屋收購相較去年出現大幅減少。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

新興區開發早，有不少老透天，根據最早《Google Maps》顯示，有間老透天從2009年就空置置今，近期周邊圍起圍籬，引起在地人注意。

▲交易備註「本案建物因長期無人居住，老舊破損無法使用，且買方即將拆除興建房屋。」（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，該透天於去年成交，屋齡70年，總價8600萬元，土地面積約119.49坪，換算每坪成交價約71.9萬元，交易備註「本案建物因長期無人居住，老舊破損無法使用，且買方即將拆除興建房屋，雙方約定建物不計價為0元整。」

據查，賣家為自然人，而新買方為匯成建設機構旗下的匯安營造，該公司透露，原本有危老改建推案計劃，目前先暫時擱置，之後視市況再調整。

▲該區屬於南高蛋黃區，附近就是捷運信義國小站，周邊生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

在地代銷評估，該區屬於南高蛋黃區，附近就是捷運信義國小站、明星學校信義國小，地價每坪90~100萬元，該筆交易雖低於區域行情，但因買方需承擔拆除成本而價格略低。不過，對營造業者而言，拆除工程可自行施工，成本相對可控。

老屋小檔案 位置 新興區南海街 土地面積 約119.49坪 屋齡 70年 成交價 8600萬 新買家 匯安營造 區域土地行情 90~100萬／坪

▲老屋小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋七賢店經理丁奕薰指出，新興區土地供給稀少，多為高齡透天與舊大樓，建商透過收購老屋進行開發已成常態。該區透天屋齡偏高，40~60年都有，地坪20~40坪，總價約2000~4000萬元，也有不少30~40年屋齡的電梯大樓，成交單價約落在每坪20~23萬元，價格仍具支撐力。

不過，今年老屋收購案相較去出現大幅減少，丁奕薰說：「主因是今年貸款環境更加嚴峻，資金壓力升高，除了大型建商仍積極獵地或整合老透天外，小型業者多半暫停收購計畫，採取觀望態度」。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

信義房屋更多相關新聞