6年級生必逛百貨淪蚊子館10年↑　房東想通整棟降價2千萬出售

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲三商百貨民族店空置多年，屋主再降價，現在開出整棟6888萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾在台南引領風潮的「三商百貨」，不少老台南人都有兒時在三商逛街的回憶，不過在1990年代末期大型百貨競爭對手一一出現後，三商百貨也逐漸式微，民族店屋主再降價，現在開出整棟6888萬元出售，信義房屋專家表示，民族路商圈人潮不再、整合開發困難。

三商百貨1982年起成立，走平價百貨公司路線，全盛時期在台南有中正店、民族店2間百貨公司，不少老台南人都有兒時曾逛過三商百貨的回憶，當時還帶動當地商圈發展。直到1990年代末期大型百貨競爭對手一一出現後，三商百貨逐漸式微，民族店舊址一空就是10多年。

在地仲介透露，民族店位於中西區民族路二段，曾是台南市的地標性建築，屋主為自然人，已經歷經多年掛售，6年前整棟曾開出9000萬元出售，預估若整棟出租，預估月租金約15萬元上下。

根據目前銷售資料顯示，該棟為地上5樓，屋齡54年，地坪49.41坪、建坪263坪，目前開價6888萬元，等於已經大降2112萬元，換算地價單坪139萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中西區仍是台南最熱鬧的蛋黃區，目前該區可建地已經不多。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，民族路20幾年前是購物與娛樂的熱門地段，三商百貨吸引大量人潮，周邊商家林立、餐飲與服飾業聚集，成為當時民眾逛街的首選地點。然而，隨著百貨歇業，加上商圈重心逐漸轉移至中正路、國華街及蝸牛巷等文化商圈，火車站商圈不復以往盛況。

不過中西區仍是台南最熱鬧的蛋黃區，目前該區可建地已經不多，沿線屋齡多為40~5張榮說：「0年舊透天，火車站商圈透天換算地價，單坪也有130~150萬元行情，不過中西區透天地坪不大，加上多為祖產、產權複雜，導致整合、都更難度高。」

關鍵字：台南三商百貨民族路商圈信義房屋

