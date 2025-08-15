七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

記者陳筱惠／台中報導

位於七期惠中路的「奎克咖啡」原址為2店打通、土地約200坪、室內面積約105坪，受到母公司黑浮集團財務危機影響，黯然撤出，過去房東開價50萬元招租，如今實登揭露成功以月租40萬元、8折價找到大咖級租客。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲位於七期惠中路的「奎克咖啡」如今實登揭露成功以月租40萬元、8折價找到大咖級租客。（圖／記者陳筱惠攝）

原奎克咖啡台中據點位於台中七期惠中路上，實登揭露、近期以月租40萬元成交，租客身分一度成謎，但查詢網路招聘銀行發現，承租方竟是餐飲大咖、主打蔬食飲食的好膳企業餐飲集團，預計8月開出旗下品牌「PRESERVE台中門市」，替七期咖啡戰場新兵。

2024年底因母公司黑浮集團爆發欠薪爭議與財務危機黯然撤出，過去房東開價月租50萬元、換算建坪單價每坪約4800元，不過實際上成交價格為每月40萬元、且隨後每2年租金月增約1.2萬元，租期共8年，以40萬元拆算，單價每建坪租金仍高達3800元。

▲接手的好膳企業來頭不小，集團成立於2012年，以推廣蔬食飲食、減碳餐飲為核心理念，更預計要上市櫃。（圖／記者陳筱惠攝）



經查，接手的好膳企業來頭不小，集團成立於2012年，以推廣蔬食飲食、減碳餐飲為核心理念，旗下擁有「Miacucina我家廚房」、「Miopane我的麵包」、「Herbivore草食動物」等7個品牌，橫跨西餐、麵包、甜點、咖啡與電商等領域。

21世紀不動產資深經理沈政興認為：「 該集團也有進駐七期新光三越中港店10樓，是人氣排隊名店之一，受氣爆事件影響至今仍未復業，持續選擇七期再拓點，這次更直接承租透天店面，顯示對台中人消費力、高端商圈經營的信心。」

與此同時，惠中路近期還有兩處大型商用不動產同步釋出，包括金磚牛排旁新完工兩層樓店面，使用坪數約200坪、開價月租52萬元。及惠中路二段61號「床的世界」原址約136坪、開價20萬元，目前皆尚未成交，其中「床的世界」已於6月底搬遷，靜待新租客。

▲原奎克店面即將迎來新店開幕，證實為好膳企業。（圖／記者陳筱惠翻攝）

七期惠中路長年被視為精品、醫美與品牌咖啡館的一級戰區，不少品牌將此作為旗艦據點，但資深房仲廖香婷指出：「目前七期透天店面行情每坪租金約落在2800元上下，要超過4000元單價對多數品牌負擔不小，一般都是連鎖餐飲才有辦法出手，過去與奎克相鄰的店面租金多落在每月35至40萬元之間，新租客的承租金額貼近行情。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案