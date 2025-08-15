13期「房價起手式」墊高　新案主打低公設吸自住客

▲起手價相當高的13期重劃區，近期不少建商針對「買房痛點」，推出低公設比建案，強調坪效與性價比。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中13期重劃區正值成形關鍵期，區內不僅擁有捷運綠線既有站點，中興大學BOT智慧醫療園區也如火如荼的啟動。但同時，13期重劃區也被認為是「房價起手式」最高的重劃區，近期就有不少基地案打中「買房痛點」推出新預售案。

13期重劃區地理位置緊貼八期、南區核心，根據實登揭露，區域尚未有個案完工，但近1年平均成交單價已攀升至68萬元。遭遇史上最嚴打炒房政策，房市冷卻後，開發商分裂為2大派，分別是大基地開發，更強調全齡化公設、渡假設施。另一派則是針對「買房痛點」，推出低公設比建案，強調坪效與性價比。

▲▼13期大慶段近期推案競爭最爲激烈，大型建案代表包含「惠宇大沁」、「浩瀚光与玥」擁有公園環繞、大基地建案的公設項目。（圖／記者陳筱惠攝）

這股趨勢以13期靠近「大慶共構站」的大慶段競爭最爲激烈。

大型建案代表包含「惠宇大沁」、「浩瀚光与玥」，兩案都佔據水岸第一排，擁有公園環繞、大基地建案的公設項目，成為市場討論焦點。

不過，同樣位於大慶段，小基地案包含「百共SUI」基地約220坪，規劃20戶，公設比低至21.98%，主打2至3房與樓中樓產品，強調智能建材與實用機能。鄰近的「敦富木白」基地145坪，公設比來到26.9%，採2房雙衛，格局強調戶戶雙面採光與全衛開窗。

敦富開發總經理吳崇銘表示：「以13期來說，周邊商圈已經相當成熟，地點區段條件佳，但若以別墅型產品來說，1戶的售價會超過6千萬元，所以我們想著將別墅平面化，提供更多購屋族不一樣的選擇。」

▲敦富開發總經理吳崇銘推出「敦富木白」將別墅思維平面化，提供更多購屋族不一樣的選擇。 （圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者張晴慧說：「在房市持續洗牌的情況下，13期不管大小案，都陸續推出2房小宅產品，成為高房價環境中，自住族能夠負擔的另一種選擇。」

張晴慧分析：「大基地建案除滿足住戶休閒需求，整體社區規劃也有利提居住生活品質，適合首購族或是小家庭。公設低且戶數單純的小基地案，能透過門禁安全系統強化、電梯樓層管制等，提高居住安全性，適合銀髮族、退休族。」

