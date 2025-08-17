ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租屋族注意！北市社宅9/8截止申請　雙寶家庭月省1.6萬

政府興建管理的公辦社宅屋況新，北市雙寶家庭具「優先戶」資格，享租金打6折。

▲政府興建管理的公辦社宅屋況新，北市雙寶家庭具「優先戶」資格，享租金打6折。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

租屋族看過來！中央社宅下半年招租5案共1,563戶，大多位於北北桃，現正開放招租的有3案：北市松山區的延吉好室、新北中和區的保二安居以及新北林口區的世大運選手村等，9/8截止申請；9/15還有桃園、台南等2案招租。

專家認為，由政府興建管理的公辦社宅屋況新，入住後享用冷氣、家具等全新設備，租金是行情價打8折，育有2位未成年孩童的家庭，雖不若地方社宅給予加籤，但列入「優先戶」資格，中籤入住的租金是市價打6～7折，居住年限12年，條件更優惠。

房市進入盤整期，但租屋市場卻很熱絡，住商機構觀察內政部統計，全台截至2024年底所有行政區中，新北市汐止、蘆洲、五股、林口等區域，租金中位數與台北市內湖、松山等蛋黃區並列最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年底買氣轉冷，但租金行情卻逆勢上漲，尤以新北市表現最強勁，新北多數行政區受惠於交通建設，通勤北市的時間明顯縮短，有些區域鄰近產業園區，成為上班族的租屋首選，例如汐止區有科技重鎮優勢，區域租屋需求大增，進而衝高租金。

面對租金狂漲，民眾可善用政府推出的社會住宅省租，社宅多是新成屋，入住享全新設備。

▲面對租金狂漲，民眾可善用政府推出的社會住宅省租，社宅多是新成屋，入住享全新設備。

相較於北市蛋黃區屋況普遍老舊，難以吸引較注重居住品質的年輕租屋族，導致雙北租金界線逐漸模糊，賴志昶預料不久的將來，可能出現更多蛋白區租金反超蛋黃區的現象。

面對租金狂漲，民眾可善用政府推出的社會住宅省租，特別是社宅的屋況新，最老的是2017年完工、屋齡7年的林口世大運選手村，更有不少剛完工的新案，入住可享全新設備，且租金比周邊行情便宜2成起跳。

雙寶家庭更適合申請社宅，不同於普通的一般戶，雙寶家庭比照「優先戶」資格，例如小玲婚後育有2位學齡前孩童，為讓孩子有更好的求學環境，及早卡位額滿學校，目前在北市松山區租屋36坪2房2廳2衛公寓並設籍，打算就讀學區內的明星國中，月付租金46,000元，全年租金支出55萬2,000元。

而小玲夫妻這類雙寶家庭申請中央社宅，符合「優先戶」資格，若中籤入住北市「延吉好室」社宅，則優先戶的租金在北市可享市價打6折，等於是月付29,400元可入住完工的社宅30坪2房房型，租金包含管理費。

從公寓升級為電梯大樓，出入免爬樓梯，中籤的優先戶還可居住達12年，比一般戶6年更長，每3年審核資格自動續租，不必再擔心被房東漲租、趕客，小玲全年租金支出降至35萬2,800元，年省19萬9,200元，平均每月省租16,600元，荷包鬆口氣。

中央社宅續租條件
一般戶：3年＋3年（審核通過，續租一次）＝6年
優先戶：3年×4次（審核通過，續租三次）＝12年


關鍵字：鏡週刊

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

