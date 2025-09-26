新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安政策上路後，不少人認為幫助年輕人圓了買房夢，但也有聲音指出，實際上卻成了推升房價的助燃劑。就有網友轉述在官股銀行工作的友人感想，直言新青安讓許多人在高點進場，如今不僅面臨資產縮水，還要承受沉重還款壓力，心情也隨之受影響，最後不是付違約金認賠，就是只能咬牙硬撐。

該網友在PTT的home-sale板發文「新青安是糖衣毒藥」，文中貼出截圖，在官股銀行上班的友人發文，稱他已多次在臉書警示別趁新青安之亂進場接刀，身邊已經好幾個去年進場、明年要交屋預售屋的朋友「挫著等」，「除非認賠幾百萬違約金給建商，不然只能硬著頭皮接刀了，根本沒有回頭路。」

原PO就表示，短期內新青安雖然讓許多人能「上車」，卻因此推高房價，導致不少人套在高點。除了實際資產縮水、週轉壓力變大，還會進一步影響生活心情，最後的下場，不是賠錢解約，就是只能吞下去繼續繳貸款。他感嘆，這再度印證了巴菲特那句話「別人在貪婪時我恐懼」，但許多人卻把警世名言當耳邊風。

貼文引發熱議，許多網友留言，「新青安變新氰胺，最後一隻老鼠」、「也是催化台灣房市提早步上日本房市後塵」、「新青安是投資客的蜜糖」、「誰比較慘還真難講」、「自己要跟風的，如果是自住就是好政策，讓你提早上車。反之投資的話就是活該，很簡單。」

不過，也有人表示，「跟新青安無關吧，本來銀行就會審查收支比，以為新青安可以無條件貸款的人根本活該吧」、「覺得問題最大是強力過件」、「政策開始和補貼結束的時間清清楚楚，跑去買預售屋然後說新青安毒藥？」「承認就不是要長期持有自住很難嗎？」