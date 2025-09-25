租下店面「大漏水半年」！害羹店生財器具壞光　老闆怒告房東

▲吳男租下店面經營羹店，未料卻發生嚴重漏水，導致無法營業。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名吳姓男子表示，先前與房東蘇女簽訂一年租約，承租下該處店面經營羹店，未料租期下半期開始卻發生嚴重漏水，屢次通知蘇女修繕未果，導致他難以營業，設備並因此而損壞，如今租約到期，提告請求設備修復費用、返還剩餘押金、以及下半年6個月租金，共47萬7000元。台北地院審理後，判處蘇女給付6萬4785元為恰當。可上訴。

判決書內容指出，吳男與蘇女簽訂一年租約，租下北市一間店面經營羹店，租期為112年12月至113年12月，約定每月租金5萬3000元、押金10萬元；未料該屋自113年6月起發生嚴重漏水瑕疵，吳男多次通知修繕未果，導致其難以營業，更造成設備損壞，支出必要修復費用11萬2000元。如今租約已屆期，扣抵113年11月之租金後，房東應返還剩餘押金4萬7000元；此外，吳男認為，房東未進行修繕，導致房屋大量漏水、時間長達6個月，這段期間租金共31萬8000元，房東應減少、不得收取，因此提告求償47萬7000元。

對此，蘇女則反駁，房屋漏水瑕疵部分已於吳男通知後僱工修復，吳男的羹店正常營業到113年12月，其所稱漏水問題並未解決或造成其營業損失云云，均為單方面陳述，並非事實；再者，倘若真如吳男所述，自113年6月起即因重大漏水而無法營業，吳男即應終止租約並返還房屋，然其卻捨此不為，足見其主張有所矛盾，請求駁回吳男之訴。

法官審酌證人說法、以及修繕報價單，發現確實因為屋頂、牆面漏水，而導致吳男冰箱、抽油煙機、招牌燈箱受損，考量折舊後，此部分判蘇女賠償6萬4785元為適當。而押金部分，吳男11月、12月租金都未給付，因此請求返還押金應屬無據；而租金部分，勘驗雙方對話紀錄，無從證實吳男因漏水而導致6個月無法營業，主張返還6個月租金亦非可採。因此法官判處蘇女應賠償6萬4785元，逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。全案可上訴。