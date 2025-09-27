租屋處冰箱共用！食物狂被吃「房東反應」他氣炸：根本偷吃自助吧

▲原PO放在冰箱的食物一直被吃。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的沒有預料到這邊的共用冰箱根本是偷吃自助吧。」一名網友發文表示，他在台北租了一間雅房，廚房和廁所都是和其他租客共用，但他沒想到，自己的食物卻老是被偷吃，且房東根本不打算處理。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在「靠北租屋2.0」上發文表示，他在台北租了一間雅房，廚房和廁所都要跟其他租客共用，其實他一開始就做好準備，知道可能沒辦法太自由的使用，但他真的沒想到，原來「這邊的共用冰箱根本是偷吃自助吧」。

原PO透露，他第一次發現，是他買的優格少了一半，當時他還心想是不是自己記錯，但沒想到隨即就來了第二次，他在冰箱放了半盒炒飯，結果隔天竟然整盒不見。之後他雖在群組內詢問其他人，但卻沒人回應，於是他只好貼字條，寫道「私人食物，請勿取用」，甚至還用透明盒子分裝。

只不過，原PO的食物還是一直被吃，「連我特別買來泡茶的牛奶都被喝掉兩次，我真的氣到拍照存證，傳給房東求助。」房東第一次說，「這種共用空間很難避免啦，大家互相啦。」第二次又說「冰箱大家一起用，有誤會也很難抓證據。」第三次更是直接說「「唉這樣啦～我建議你少用冰箱會比較沒問題」。

原PO當下實在傻眼，他付了房租、管理費，結果使用冰箱卻被懲罰？食物被偷是他的問題？「現在這間房的規則很簡單：誰臉皮厚、誰就吃最多；誰有禮貌、誰就挨餓。」他本來還天真以為，共用空間可以靠著自律和尊重撐起來，但他發現他錯了。因此他也建議大家，租房前若看到「共用廚房」、「共用冰箱」，請直接劃掉那間，「因為有些空間叫共用，實際上是『任人宰割』」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「房東這樣回話不OK，我會裝監視看是誰偷吃，然後請偷吃的人改善」、「你去買一台中古二手的小冰箱放在自己房間裡，不然就是裝一台間視器在冰箱那」、「愛偷吃別人東西的，都不怕吃到特別加料物啊」、「在裡面吐口水啊，還要我教」。