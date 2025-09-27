ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租屋處冰箱共用！食物狂被吃「房東反應」他氣炸：根本偷吃自助吧

▲▼廚房、冰箱。（圖／取自免費圖庫PIXABAY） 

▲原PO放在冰箱的食物一直被吃。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的沒有預料到這邊的共用冰箱根本是偷吃自助吧。」一名網友發文表示，他在台北租了一間雅房，廚房和廁所都是和其他租客共用，但他沒想到，自己的食物卻老是被偷吃，且房東根本不打算處理。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在「靠北租屋2.0」上發文表示，他在台北租了一間雅房，廚房和廁所都要跟其他租客共用，其實他一開始就做好準備，知道可能沒辦法太自由的使用，但他真的沒想到，原來「這邊的共用冰箱根本是偷吃自助吧」。

原PO透露，他第一次發現，是他買的優格少了一半，當時他還心想是不是自己記錯，但沒想到隨即就來了第二次，他在冰箱放了半盒炒飯，結果隔天竟然整盒不見。之後他雖在群組內詢問其他人，但卻沒人回應，於是他只好貼字條，寫道「私人食物，請勿取用」，甚至還用透明盒子分裝。

只不過，原PO的食物還是一直被吃，「連我特別買來泡茶的牛奶都被喝掉兩次，我真的氣到拍照存證，傳給房東求助。」房東第一次說，「這種共用空間很難避免啦，大家互相啦。」第二次又說「冰箱大家一起用，有誤會也很難抓證據。」第三次更是直接說「「唉這樣啦～我建議你少用冰箱會比較沒問題」。

原PO當下實在傻眼，他付了房租、管理費，結果使用冰箱卻被懲罰？食物被偷是他的問題？「現在這間房的規則很簡單：誰臉皮厚、誰就吃最多；誰有禮貌、誰就挨餓。」他本來還天真以為，共用空間可以靠著自律和尊重撐起來，但他發現他錯了。因此他也建議大家，租房前若看到「共用廚房」、「共用冰箱」，請直接劃掉那間，「因為有些空間叫共用，實際上是『任人宰割』」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「房東這樣回話不OK，我會裝監視看是誰偷吃，然後請偷吃的人改善」、「你去買一台中古二手的小冰箱放在自己房間裡，不然就是裝一台間視器在冰箱那」、「愛偷吃別人東西的，都不怕吃到特別加料物啊」、「在裡面吐口水啊，還要我教」。

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

馬來西亞一名30歲林姓女子控訴，她當初參與「租金回酬保證」（GRR）投資計畫，總計花費130萬令吉（約新台幣1000萬元）買下一間房子，業者承諾每年可獲得最高12%的回酬，怎知簽署指定授權書後，不僅拿不到房屋使用權，承諾的租金回酬一拖再拖，每月還得自行繳納房貸，損失慘重，「我名下的房產，連我自己都進不去！」

老屋翻新不用等危險！新北補助最高1500萬

新北市政府為鼓勵老舊建築物整建維護，正式發布「老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，自9月18日起上路。新制不僅大幅放寬申請同意比率，最高補助比率也提升至85%，每案最高可達1,500萬元，內容涵蓋立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯，提供市民更多翻修老屋的選擇。

不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了

近期，一名母親因孝親費與子女發生爭執，讓她開始考慮「以房養老」的想法。對此，房產專家賣厝阿明指出，「以房養老」的確能為長輩帶來穩定的金流，減少對子女的依賴，但也可能牽涉到繼承問題。

媽贊助500萬！兒買房竟「登記岳父母名下」　律師6點勸：沒保障

一名母親氣憤表示，兒子和媳婦打算買房，向她開口要500萬資助，但同時又表明，房子會登記在岳父母名下，並且讓他們同住，儘管她一度拒絕出錢，但最終仍心軟。對此，律師蘇家宏直言，媽媽不是提款機，愛也不是理所當然；同時，更給當事人兒子6點提醒，直言「對你沒有保障。」

美女館長降價脫手60年老宅　意外捲糾紛

去年成為台中市立美術館首任館長的賴依欣，因擁有高顏值、高學歷，加上有著豐富藝術學經歷，在上任後獲得藝文圈不少關注；現卻傳出捲入房屋買賣糾紛中，一名首購族小凱（化名）於今年初透過仲介跟賴買房，簽約時註明貸款不足得無條件解約，小凱先匯了頭期款，後來因被公司資遣，無法順利貸款便要求解約，但賴卻不認帳，亮出法律團隊要他認賠，小凱上網po文分享，賴才依約返還款項。

行情不好不賣了？二手屋待售量下滑　屋主點頭認：全改出租

房產專家何世昌近日在粉專指出，根據統計，全台二手屋待售存量曾一度飆至近11萬戶，創下新高，不過從6月開始，連續兩個月下降，7月減至 10萬3千多戶，少了6千多戶。這是央行祭出第七波打房後，首次出現待售量連降。照理說成交量下滑應該賣壓更重，結果卻反向發展，顯示不少屋主不願降價賣房。

新房還沒住！老公「女同事闖主臥1舉動」　人妻超火：不想住了

高雄10大熱銷社區出爐　1社區月賣2戶奪冠

高雄房市在第七波信用管制影響下，交易量明顯下滑，但仍有部分社區表現亮眼。根據統計，高雄市近1年前10大熱銷社區中，苓雅區「新光諾貝爾大廈」以28戶交易量拿下冠軍，平均1個月賣2戶，以高性價比衝出買氣。

新竹14年前排隊建案　33戶轉手全賺「1戶獲利4千萬」

這幾年新竹房價大漲，2019~2022年不少個案出現排隊、瘋搶盛況，相當驚人。但不是從2019年這波多頭新竹房市才有排隊，早在14年前關埔重劃區的新案「東京中城」就因排隊上新聞，觀察該社區至今33戶轉手全賺，近期有1戶轉手更一舉大賺近4千萬元。

