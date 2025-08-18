房價差逾3成！　台北超高CP值捷運站出爐

▲親民價卡位，再善用房地合一稅的自住優惠稅率，換屋族可省下大筆稅金。



圖文／鏡週刊

房市陷入盤整，購屋最大的挑戰是不要買貴，既要負擔得起的好價格，又要保有未來增值空間，房市專家建議3招，善用捷運施工期的低基期房價，能在通車後享受房價上漲的紅利，或是精挑蛋黃區外圍的捷運站點，能用親民價買進、享有交通便利，同時專家也教戰善用1招聰明節稅。

「施工期就是房價甜蜜期，因交通條件尚未完全到位，甚至處於更糟糕的交通黑暗期，因此房價陷入盤整，普遍低於通車後水準，而這段時間正適合自住族進場。」阿宅雙碩士地產顧問蕭大立認為，趁捷運還沒通，買進黑暗期，等待未來亮起來，另外也可在蛋黃區揀便宜，尋找外圍捷運站點，房價低於該行政區的整體均價，保值性強，這樣買更划算。

1、蛋黃區撿便宜

鄰近捷運站因交通條件、生活機能完善，房價通常比較高，然而，大台北部分的捷運站周邊房價，卻比該行政區的整體均價還要實惠。

永慶房產集團統計台北捷運各站點周遭房價，與所在行政區的均價差幅最大的前10大站點，其中，捷運忠義站周遭住宅的平均單價與北投區的價差幅度高達34.3％，而價差幅度第2名為30.5％的捷運麟光站，隸屬於大安區，相較整體大安區的均價，價差金額達31.9萬元為排行榜最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，麟光站位於大安區邊緣，鄰近文山區交界，周邊多為屋齡較高的老社區，商業機能較為分散，自然比不上敦化南路、仁愛路等核心地段的生活圈成熟度，因而市場關注度較低，價格上漲速度較緩。

然而，捷運麟光站距離信義安和站、科技大樓站僅1至2站，生活機能齊備，對於預算有限、但希望搶進大安門牌的購屋族而言，是相對高CP值的選擇。

2、卡位捷運施工期

萬大中和線的廈安站，屬於青年公園一帶，當地量體最大的青年國宅雖是屋齡40年的老舊電梯大樓，但屋型方正，管理穩定，加上國宅東側面對植物園、靠近和平西路、三元街一帶，有一部分的國宅棟別，屬於北市中正區，單價68萬元享受燙金門牌，產品保值性強勁。

「青年國宅是電梯大樓，有2、3房產品可挑選，靜待2027年底通車後，房價漲幅將更明顯，可說是用親民價卡位未來黃金線。」中信房屋西門加盟店店長黃崇豪說。

3、自住6年，聰明節稅

實惠價格卡位，再善用房地合一稅的自住優惠稅率，小家庭未來若有換屋需求，享受捷運紅利房價上漲的同時，換屋也能省稅金，「小夫妻自住滿6年，若因生育小孩需要換屋，可享房地合一的10％自住優惠稅率，以及400萬元免稅額度。」中信房屋西門加盟店店長黃崇豪教戰。

他舉例，小嚴夫妻在捷運線施工期間以總價1,500萬元購入青年公園附近公寓，持有自住6年後，因捷運通車帶動生活圈蓬勃發展，房價漲至1,800萬元，出售後以300萬元扣除行政支出30萬元，小嚴獲利270萬元，剛好落在400萬元的免稅額度內，小嚴完全免繳房地合一稅。

假設小嚴以總價1,800萬元買入青年國宅，捷運通車後房價漲至2,350萬元，出售後以550萬元扣除行政支出50萬元，小嚴獲利500萬元，500萬元－免稅額度400萬元＝100萬元，再以100萬元×優惠稅率10％＝10萬元，小嚴這次換屋應繳房地合一稅10萬元。



