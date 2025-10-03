搶便宜買A7　人妻通勤新北住1年「狂讚3優點」：生活品質提升了

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／記者賴志昶攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享自己在桃園龜山「A7重劃區」生活一年的心得，從中部北漂到新北上班，儘管周邊生活機能不如A8、A9，空污、墳墓與交通等問題也曾卻步，但因為預售買得早、價格實惠，住起來空間寬敞又舒適，加上生活節奏比雙北輕鬆，讓她大讚「住得開心舒適，而且便宜，坪數大，建案格局好！」

原PO在Dcard發文，「這是一個中部人住不慣雙北，被房價嚇哭，終於成家立業的故事」，幾年前預售買了A7的房子，原本擔心機能差，還有空氣品質與交通問題，不過實際住了一年後，反而覺得住得很開心，「生活機能日常採買方便，外送方便，假日需要逛逛再到三井，好停車。」

不過他她指出A7缺點，沒菜市場、尖峰時段國道塞車、以及上班時段捷運沒有位置坐，後來乾脆自己買車通勤。至於墳墓問題，她笑說自己無感，不是在住家附近，是隔了幾條街，「但，沒錢我應該比厲鬼可怕，便宜我才活得長壽」，倒是空污比較有感。

她透露，曾住過淡水、板橋、天母、大安，不喜歡雙北市區擁擠的生活，A7街道寬闊，騎車開車都舒服，餐廳空間也更大、停車場密集，整體生活品質提升了，「開車就是爽，不用曬太陽、寒流淋雨，沒事騎騎YouBike愜意的生活 ，晚上安靜」。

貼文曝光，網友卻有不同的想法，「有去A7看過房，看到大煙囪，有時會聞到異味，家人反對，就沒買了」、「在那邊讀書2年，天氣非常之差，三不五時就下雨，而且手持折疊傘=無限開花，大概只能穿雨衣才不會全身濕透，一年四季濕氣都偏重」、「住在重劃區超不方便，住在北市根本不想離開，無法接受每天通勤這麼長時間進去市區」、「我自己是買A8，機能好，通勤國道，捷運也有直達車」。