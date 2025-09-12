月薪10萬想買房「預算抓1000萬」可行嗎？網見1狀況：要擔心什麼

▲原PO和老公的收入共有8萬元至10萬元。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

月薪10萬元可以買房嗎？近日有網友發文透露，她和老公的月收入加起來約有10萬元，且存款合計有1200萬元，現在有辦法在新北買到1000萬元、2房的房子嗎？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則認為，如果比較外圍的區域，應該是可以的，只是他們未必喜歡，所以還是建議先多看看。

這名網友在Dcard上，以「月薪10萬買房」為標題發文，提到她和老公都有收入，加起來約是8至10萬元。至於存款部分，她有400萬元，老公則是800萬元，另外，兩人也已經有買車了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他們目前在新北的蛋白區租房，每月房租是2萬元，他們本來打算先買房再備孕，但她現在已經懷孕，預計年底會生。由於兩人還是想要有一間自己的房子，所以她就想知道，如果預算抓1000多萬元，有沒有機會在新北買到2房的房子？如果貸600萬至800萬元，加上要養一個孩子，他們的10萬月薪夠用嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「幾乎可以全款買房要擔心什麼」、「這種月薪，存款這麼多？不是超會投資就是家裡幫很多吧？1000萬在新北蛋白區買老公寓沒啥問題，還要養小孩，看後援給不給力囉」、「一次付清買房感覺不是很明智，現金流還是要有的」、「我覺得OK，主要是存款蠻充足的，頭期款都直接有了，後面繳房貸就跟現在付房租沒什麼兩樣吧」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，如果要買1000萬元左右的房子，等於是單價50萬元，所以以新北來說，可能要比較外圍的區域才有機會，像是淡水。但曾敬德也認為，他們不見得會喜歡外圍的區域，所以既然現金流蠻多的，也可以再多看看，調整一下買房的預算、了解總價落在哪，找自己喜歡的區域。