台股續強創新高　房仲嘆：房子恐怕更難賣了

記者項瀚／綜合報導

台股再創新高，但房市仍不見起色。信義房屋專家表示，過去股市走完一波多頭後，部分獲利了結資金將轉入房市，但預期這波的效果可能不像過去顯著。另有房仲業者表示，台股創高，屋主信心提升，讓價空間可能因此壓縮，恐讓房市交易變得更困難。

近來股、房表現不同步，就像兩個世界，台股續強，並在今（18日）再創歷史新高點，不過房市依舊慘兮兮，交易量不見明顯回溫，部分區域甚至面臨價格修正的挑戰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「依照過去經驗，當股市走完一波多頭，投資人獲利了結下車之後，部分資金將轉向房地產，帶動房市表現。」

不過，曾敬德表示：「當前房市面臨的是第七波管制，就算消費者財富因股市增加，但買房是要貸款，在房貸資金水位不足、申貸困難的環境下，股市資金雖有望前進房市，但動能可能不像過去顯著。」





另一方面，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「當前房市景氣不佳，交易量低迷，要拼量，關鍵就在於屋主是否願意讓利、降價，吸引剛需買盤，甚至是想撿便宜的置產客進場。」

葉沛堯表示：「如今隨川普關稅政策確立，台股再創新高，總體經濟看法樂觀，對於房市來說可能會產生提振信心的作用，屋主也不缺錢了，讓價空間可能因此壓縮，房市交易也可能變得更加困難，在打炒房政策未鬆綁、買方仍處相對觀望的情況下，房市交易可能會變得更加困難。」

