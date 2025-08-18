ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞　租金單價飆破3千元仍搶手

▲▼ 朝富路,商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著北部餐飲集團南下插旗，七期朝富路儼然成為「豪宅餐桌」的代名詞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期朝富路沿線商辦大樓一棟棟，如今身價也扶搖直上，成為北台灣餐飲名店南下搶灘的決勝戰場。繼股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky首度南下插旗台中商辦高樓外，台北經典雅室牛排、粵菜名店九華樓也相繼進駐，信義房屋專家指出朝富路儼然成為「豪宅餐桌」的代名詞。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

Smith & Wollensky台中店於2024年6月登場，霸氣進駐「CBD時代廣場」34樓，成為全台中最高餐廳，佔地200坪、甚至擁有難得一見的高空戶外區，租金每坪破2000元，月租約落在40至50萬元。

另外，創立於1994年的雅室牛排，則在「THE WANG」撤出後火速接手朝富路、市政北二路口黃金店面，月租也高達40萬元以上，近期即將開幕，這回南下佈局，劍指七期豪宅客與商辦族群。

▲▼ 朝富路,商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲創立於1994年的雅室牛排，則在「THE WANG」撤出後火速接手朝富路、市政北二路口黃金店面，月租也高達40萬元以上。（圖／記者陳筱惠攝）

最新進駐的則是擁有38年歷史的九華樓粵菜餐廳，也在2025年5月搶進七期，進駐朝富路整棟承租2至4樓、排場不凡。雖然租金未公開，但市場評估絕對不低於前兩家。

信義房屋南屯店經理杜得琳指出：「七期朝富路商辦密集，早年店租每坪僅800元左右，如今行情最高3500元。在已經開發相當飽和的七期，黃金店面幾乎很少空窗期，租金再貴都有餐飲品牌搶著進來！」

▲▼ 朝富路,商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲朝富路能吸引這麼多高階餐飲品牌進駐，關鍵就在於七期新市政中心的地段優勢，豪宅林立、商辦集中，高消費力與商務宴客需求。（圖／記者陳筱惠攝）

除了這三大外來名店，朝富路原本就是台中餐飲的兵家必爭之地。在地大東屋鰻魚飯經營多年收服不少老主顧，而輕井澤集團旗下的茶六燒肉堂才從258號搬到202號，原址則換上集團新品牌三山燒肉，並已釋出徵才訊息。

七期房仲廖香婷說：「朝富路能吸引這麼多高階餐飲品牌進駐，關鍵就在於七期新市政中心的地段優勢，豪宅林立、商辦集中，高消費力與商務宴客需求下，朝富路正快速聚落化餐飲大戰才正要開打。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：台中朝富路餐飲商辦租金搶灘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

市場傳出「央行擬在9月理監事會，討論將都更危老貸款排除不動產貸款計算範圍」央行今（18）日發出聲明嚴正澄清，強調此屬臆測，並重申現行銀行自主管理不動產貸款總量，並未影響都更、危老重建推動。

1小時前

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波，但日前工程其業主母公司GCEH重整計畫生效，Q2中鼎也不用再增列預期信用減損損失。今（18日）中鼎召開法說會，提到下半年陸續還有多個大型工程有望決標，為業務帶來斬獲。

2小時前

南科效應發威　善化新重劃區「動土價」直攻4字頭

南科帶來大量就業人口，緊鄰的新市、善化、安定區近年房價大幅飆升，善化18日又有新重劃區動土，位於善化高中周邊，開發面積達5.72公頃，預計2027年4月完工，信義房屋專家表示，該區房價已站上4字頭。

3小時前

七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞　租金單價飆破3千元仍搶手

台中朝富路沿線商辦大樓一棟棟，如今身價也扶搖直上，成為北台灣餐飲名店南下搶灘的決勝戰場。繼股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky首度南下插旗外，台北經典雅室牛排、粵菜名店九華樓也相繼進駐，信義房屋專家表示朝富路儼然成為豪宅餐桌的代名詞。

3小時前

裝潢不設限！黃鐙輝亂入師傅家　歐德新品牆板玩出新創意

還在用傳統油漆或壁紙裝飾牆面嗎？歐德傢俱全新推出「系統牆板」、「壁面造型大板」、「花漾背板」，為居家牆面帶來美感與機能兼具的新選擇。這次「南港劉德華」黃鐙輝特別走訪歐德資深工務師傅的新家，與設計師邱鈺珊攜手，分享實用又好看的裝潢新知。

5小時前

台股續強創新高　房仲嘆：房子恐怕更難賣了

台股再創新高，但房市仍不見起色。信義房屋專家表示，過去股市走完一波多頭後，部分獲利了結資金將轉入房市，但預期這波的效果可能不像過去顯著。另有房仲業者表示，台股創高，屋主信心提升，讓價空間可能因此壓縮，恐讓房市交易變得更困難。

7小時前

月世界土雞城吸饕客　4千坪養雞場開價2880萬賣

田寮月世界土雞城林立，有不少家知名土雞城老店，近期周邊有養雞場要出售，地坪4034坪，開價2880萬元，強調現有養雞場設施，可立即投入經營，換算地價單坪7100元，專家表示，值錢的是養雞場牌照。

8小時前

最新電費來了「她傻見近5000元」　一票人曝金額：冷氣開整晚

「這樣電費很貴嗎？」一名女網友透露，收到6至8月最新電費帳單4898元，家裡為3房格局、4位成員，納悶這樣到底貴不貴？文章曝光後，網友分享各自家庭的電費經驗，從幾千元到超過萬元不等，並給出省電建議，如使用循環扇、提高冷氣溫度等，來幫助減少電費支出。

8小時前

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

台中海線房市近年在重大建設題材帶動下，一度站上「3字頭」行情，且部分個案更叩關4字頭，不過隨著房市景氣降溫、央行信用管制及購屋族資金壓力加重，近期部分新案價格再度回落至「2字頭」區間。房仲業者指出，供給多造成賣壓強烈。

9小時前

渣打中壢環北分行1.6億易主　花蓮投資大咖再出手

過去2年內，桃園3棟渣打銀行相繼賣出，買方包括南桃園最大醫療體系的天成生醫、桃園中醫霸主風澤中醫、在花蓮經營飯店的投資大咖周智慧。最新實價揭露，桃園又有渣打分行賣了，中壢環北分行以1.6億元交易，該分行已歇業、閒置中，買方一樣是周智慧。

10小時前

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子..

最新電費來了！「她傻見近500..

電梯3房租不出去「房東降300..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

前無進帳、後無支援　台南建商交..

父母過世房子就是小孩的？少1步..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

夫妻年薪300萬不生孩「買木柵..

撿便宜！　3大捷運新站被點名坐..

ETtoday房產雲

最新新聞more

央行否認「限貸令」影響都更危老..

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程8..

南科效應發威　善化新重劃區「動..

七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞..

裝潢不設限！歐德新品牆板玩出新..

台股續強創新高　房仲嘆：房子恐..

月世界土雞城吸饕客　4千坪養雞..

最新電費來了！「她傻見近500..

新案價格回落2字頭　台中海線房..

渣打中壢環北分行1.6億易主　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366