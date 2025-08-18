七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞　租金單價飆破3千元仍搶手

▲隨著北部餐飲集團南下插旗，七期朝富路儼然成為「豪宅餐桌」的代名詞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期朝富路沿線商辦大樓一棟棟，如今身價也扶搖直上，成為北台灣餐飲名店南下搶灘的決勝戰場。繼股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky首度南下插旗台中商辦高樓外，台北經典雅室牛排、粵菜名店九華樓也相繼進駐，信義房屋專家指出朝富路儼然成為「豪宅餐桌」的代名詞。

Smith & Wollensky台中店於2024年6月登場，霸氣進駐「CBD時代廣場」34樓，成為全台中最高餐廳，佔地200坪、甚至擁有難得一見的高空戶外區，租金每坪破2000元，月租約落在40至50萬元。

另外，創立於1994年的雅室牛排，則在「THE WANG」撤出後火速接手朝富路、市政北二路口黃金店面，月租也高達40萬元以上，近期即將開幕，這回南下佈局，劍指七期豪宅客與商辦族群。





▲創立於1994年的雅室牛排，則在「THE WANG」撤出後火速接手朝富路、市政北二路口黃金店面，月租也高達40萬元以上。（圖／記者陳筱惠攝）



最新進駐的則是擁有38年歷史的九華樓粵菜餐廳，也在2025年5月搶進七期，進駐朝富路整棟承租2至4樓、排場不凡。雖然租金未公開，但市場評估絕對不低於前兩家。

信義房屋南屯店經理杜得琳指出：「七期朝富路商辦密集，早年店租每坪僅800元左右，如今行情最高3500元。在已經開發相當飽和的七期，黃金店面幾乎很少空窗期，租金再貴都有餐飲品牌搶著進來！」

▲朝富路能吸引這麼多高階餐飲品牌進駐，關鍵就在於七期新市政中心的地段優勢，豪宅林立、商辦集中，高消費力與商務宴客需求。（圖／記者陳筱惠攝）

除了這三大外來名店，朝富路原本就是台中餐飲的兵家必爭之地。在地大東屋鰻魚飯經營多年收服不少老主顧，而輕井澤集團旗下的茶六燒肉堂才從258號搬到202號，原址則換上集團新品牌三山燒肉，並已釋出徵才訊息。

七期房仲廖香婷說：「朝富路能吸引這麼多高階餐飲品牌進駐，關鍵就在於七期新市政中心的地段優勢，豪宅林立、商辦集中，高消費力與商務宴客需求下，朝富路正快速聚落化餐飲大戰才正要開打。」

