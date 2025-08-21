新竹蛋白區購屋大PK　在地：王爺壟重劃區磁吸3大族群

▲近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／新竹報導

近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋，而在新竹眾多蛋白區的選擇中，湖口王爺壟重劃區就是一個指名度頗高的區域。在地房仲介紹了該區的優勢與房價行情，此外也點出區域的3大買盤及當前市場狀況。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

過去幾年，新竹房市被稱為「瘋城」，房價漲幅全台之最，尤其是緊鄰新竹科技園區的竹北高鐵特區、關埔重劃區等地，甚至讓一些首購型園區客吃不消，紛紛外溢到新竹蛋白區購屋，以時間換取空間。

新竹蛋白區的購屋選項包括湖口、新埔、新豐、南寮、芎林、寶山等區，各有不同優勢與特色。東森房屋湖口王爺壟加盟店東曾翊帆表示：「湖口王爺壟重劃區指名度高，是不少園區人的首選。」

曾翊帆表示：「王爺壟重劃區為公辦都更，公共建設規劃齊全，且緊鄰湖口交流道，通勤竹科便利，目前重劃區開發已約6.5成，各式連鎖商家都已進駐，包括麥當勞、全聯、星巴克、燦坤等等，且餐廳選擇多，已成為湖口機能最充沛的一區，此外重劃區內也多座公園綠地，生活舒適度佳。」

房價方面，曾翊帆指出：「王爺壟重劃區預售成交單價落在40萬元上下，商業區達40多萬元、重劃區邊緣地段3字頭就有機會入手，而屋齡4~6年的中古屋成交單價約35萬元左右，2房車總價1200萬元、3房車則約1400~1500萬元。」

另外，王爺壟重劃區還有一些中古別墅產品，曾翊帆指出：「最常見的產品規劃為地坪22坪、建坪55~60坪，臨路前院停車產品總價要2000多萬元，社區型則約1600~2000萬元間。」

對於新竹蛋白區多元的選擇，曾翊帆表示：「王爺壟重劃區每坪均價比新豐便宜1~3萬元、比新埔便宜5萬元，且區域生活機能性也優於南寮、芎林、寶山等區，CP值高，自然成為熱門選項。」





▲曾翊帆表示，王爺壟重劃區的買盤也不只限於竹科，還包括來自中壢楊梅的外溢客。（圖／東森房屋提供）

曾翊帆補充：「在比價效應之下，王爺壟重劃區的買盤也不只限於竹科，還包括來自中壢楊梅的外溢客，此外由於湖口工業區周圍居住品質比較不理想，因此也吸引許多該區的上班人口落腳。」

然而，面對去年919央行祭出的第七波管制，全台房市不景氣，曾翊帆說：「現在的買方觀望，不急著出手，若要順利成交，房價對比去年高點得修正10%左右。」

不過，曾翊帆表示：「王爺壟重劃區整體待售量仍不多，沒有所謂的賣壓，過去的投資客該下車都下車了，現在都只剩下自用客及長線的置產客，對價格也頗具堅持，且長遠來看王爺壟重劃區房價還是會持續往上走的。」

▲曾翊帆認為，長遠來看王爺壟重劃區房價還是會持續往上走。（圖／東森房屋提供）

