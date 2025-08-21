ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王爺壟重劃區磁吸3大族群

▲▼ 湖口王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／新竹報導

近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋，而在新竹眾多蛋白區的選擇中，湖口王爺壟重劃區就是一個指名度頗高的區域。在地房仲介紹了該區的優勢與房價行情，此外也點出區域的3大買盤及當前市場狀況。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去幾年，新竹房市被稱為「瘋城」，房價漲幅全台之最，尤其是緊鄰新竹科技園區的竹北高鐵特區、關埔重劃區等地，甚至讓一些首購型園區客吃不消，紛紛外溢到新竹蛋白區購屋，以時間換取空間。

新竹蛋白區的購屋選項包括湖口、新埔、新豐、南寮、芎林、寶山等區，各有不同優勢與特色。東森房屋湖口王爺壟加盟店東曾翊帆表示：「湖口王爺壟重劃區指名度高，是不少園區人的首選。」

曾翊帆表示：「王爺壟重劃區為公辦都更，公共建設規劃齊全，且緊鄰湖口交流道，通勤竹科便利，目前重劃區開發已約6.5成，各式連鎖商家都已進駐，包括麥當勞、全聯、星巴克、燦坤等等，且餐廳選擇多，已成為湖口機能最充沛的一區，此外重劃區內也多座公園綠地，生活舒適度佳。」

房價方面，曾翊帆指出：「王爺壟重劃區預售成交單價落在40萬元上下，商業區達40多萬元、重劃區邊緣地段3字頭就有機會入手，而屋齡4~6年的中古屋成交單價約35萬元左右，2房車總價1200萬元、3房車則約1400~1500萬元。」

另外，王爺壟重劃區還有一些中古別墅產品，曾翊帆指出：「最常見的產品規劃為地坪22坪、建坪55~60坪，臨路前院停車產品總價要2000多萬元，社區型則約1600~2000萬元間。」

對於新竹蛋白區多元的選擇，曾翊帆表示：「王爺壟重劃區每坪均價比新豐便宜1~3萬元、比新埔便宜5萬元，且區域生活機能性也優於南寮、芎林、寶山等區，CP值高，自然成為熱門選項。」

▲▼ 湖口王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲曾翊帆表示，王爺壟重劃區的買盤也不只限於竹科，還包括來自中壢楊梅的外溢客。（圖／東森房屋提供）

曾翊帆補充：「在比價效應之下，王爺壟重劃區的買盤也不只限於竹科，還包括來自中壢楊梅的外溢客，此外由於湖口工業區周圍居住品質比較不理想，因此也吸引許多該區的上班人口落腳。」

然而，面對去年919央行祭出的第七波管制，全台房市不景氣，曾翊帆說：「現在的買方觀望，不急著出手，若要順利成交，房價對比去年高點得修正10%左右。」

不過，曾翊帆表示：「王爺壟重劃區整體待售量仍不多，沒有所謂的賣壓，過去的投資客該下車都下車了，現在都只剩下自用客及長線的置產客，對價格也頗具堅持，且長遠來看王爺壟重劃區房價還是會持續往上走的。」

▲▼ 湖口王爺壟重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲曾翊帆認為，長遠來看王爺壟重劃區房價還是會持續往上走。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：新竹竹科園區買房房價蛋白區外溢王爺壟重劃區東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全美高齡住宅供不應求　2030年前恐缺逾37萬個單位

隨著美國人口高齡化加速，對於高齡住宅的需求出現井噴式成長，開發速度卻遠遠追不上需求，導致市場供需失衡加劇。根據高齡住宅業界分析機構資料顯示，美國境內目前的高齡住宅供給不僅無法滿足現階段人口結構變化，更面臨未來數年內潛在的巨大缺口。

8分鐘前

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

新加坡一名30歲男子擔任外送員，每月收入最高6000新幣（約新台幣13.8萬元），成功帶著妻子入住馬來西亞一棟140萬令吉（約新台幣1030萬元）別墅豪宅。他在YouTube頻道分享如何以外送員的薪水入住豪宅，如今正準備努力存錢，要在馬來西亞買房，引發網友討論。

46分鐘前

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋主降價

房市降價潮來了，建商搶救房市，不只送裝潢、家電，自從房產大老、愛山林董座祝文宇喊出「讓利」策略後，推案王寶佳也順勢下修，喊出旗下個案降價15~20%，南部建商還出現退錢給已購客戶的情況，成屋市場也是一片冷寂，房仲業者永慶房屋更直接和屋主喊話，降價才能促成交。

1小時前

「30年老屋vs新成屋」怎選？網一面倒挺這邊：空間差太多

一名網友表示，最近陷入買房選擇困境。手上已有一間屋齡30年的電梯大樓，室內41坪、無限洞距，若重新裝潢，花費約需500萬。但也正在考慮直接賣掉，轉買一間25坪、景觀普通的新成屋，裝潢也能做得漂亮，兩者該選哪個？不少人給出中肯分析，結果一面倒選擇「老屋」。

2小時前

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件「對方秒追問」全笑了：白目

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日轉貼一篇X貼文，該位網友分享朋友經驗，搬家時問了租屋管理公司，能否把自己買的冷氣直接留在房內，結果對方不僅聲稱要拆掉丟掉，還要收處理費。後來朋友付了錢之後，偷偷把冷氣某個零件拆走。沒想到對方事後打電話追問是不是有拿走零件，話題引發討論。

2小時前

買新房裝修院子「挖出人骨」！超衰女屋主嚇到腿軟　建商拒賠償

大陸河南省一名孫姓女子去年在長垣市購買了一間一樓帶院的住宅，同年12月竟在院子裡挖掘出一根疑似人體大腿骨，嚇得趕緊報案。警方到場後帶走屍骨進行檢測；後續孫女再次發現多根肋骨及尾骨，前後共報警3次，並多次聯繫物業及開發商要求換房、補償費用，遭對方以「房屋已交付」為由拒絕。

2小時前

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

如果買房的預算夠，有不少人的首選就在台北市。近日就有網友發文表示，台北市有很多老公寓，其中還有一些房子的外觀老舊，但既然仍有價值在，關鍵是不是就在於「地段」？只要地段好，房子就會保值。貼文曝光後，引起討論。

3小時前

輝達房市效益難跨區　「都更王」指：外圍1區明顯受惠

輝達效應擴散範圍為何？《住展》統計除北士科內明顯受惠，像是北投其他區域、士林、甚至是三重、淡水，房價在輝達公布後並無明顯走升。不過建商代銷業者表示，只要是10分鐘內的個案仍有受惠，來人量提升，像是劍潭商圈就很明顯。

3小時前

4自然人集資1.39億　買嘉義西區汽旅0貸款

嘉義近年受台積效應影響，吸引不少建商卡位，市區近期頻傳高價商用不動產交易。根據實登，位於嘉義市西區的「力豪汽車商旅」5月再現億元級成交，由4位自然人以現金1.39億元入手，地坪608.33坪，換算地價單坪22.6萬元。在地分析，略低於區域行情。

4小時前

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王爺壟重劃區磁吸3大族群

近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋，而在新竹眾多蛋白區的選擇中，湖口王爺壟重劃區就是一個指名度頗高的區域。在地房仲介紹了該區的優勢與房價行情，此外也點出區域的3大買盤及當前市場狀況。

5小時前

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」..

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

渣打中壢環北分行1.6億易主　..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全美高齡住宅供不應求　2030..

新加坡男當外送員　月入13.8..

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋..

「30年老屋vs新成屋」怎選？..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

買新房裝修院子「挖出人骨」！超..

台北市連老房子也貴「是贏在地段..

輝達房市效益難跨區　「都更王」..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366