「絕美打卡社區」擺脫賠售命　最新成交1坪漲10萬

▲中山林森商圈豪宅「富富話合」建築外觀獨特，是網美們的打卡熱點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中山林森商圈豪宅「富富話合」建築外觀獨特，是網美們的打卡熱點，但房價不給力，2年前首次轉手見賠售。而最新又有一戶轉手，行情走升，屋主小賺出場。信義房屋在地房仲表示，雖然房市大環境不好，但北市相對穩健，中山區屋齡新穎的社區行情仍是往上走的。

中山區林森、中山商圈的豪宅「富富話合」屋齡8年，建築外觀獨特，採幾何風格，2018年還榮獲TRAA台灣住宅建築獎，社區1樓開設咖啡廳，成為網美拍照打卡熱點。

不過房價不給力，《ETtoday新聞雲》2年前報導，該社區首次出現轉手交易，4樓戶權狀59.5坪以6068萬元成交，拆算單價124.6萬元，前屋主賠售251萬元，跌幅約4.2%。

然而，最新實價揭露，「富富話合」睽違2年多再現轉手交易，同樣是4樓戶，權狀54坪以5800萬元成交，拆算單價上升至135萬元，對照前屋主11年前取得的價格，小賺164萬元。

▲「富富話合」轉手交易整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋中山南京店專案經理葉展彰表示：「該社區位於中山北路二段巷內，比較吃中山商圈，沒有林森商圈的刻板印象抗性，且位於靜巷、緊鄰公園，又有晶華飯店、欣欣百貨機能，地段條件算是相當不錯。」

葉展彰表示：「雖然整體房市不景氣，但台北市況相對好一些，觀察中山區一帶屋齡10年、甚至5年內的社區，價格都是有往上走的，本次討論的富富話合成交單價來到135萬元，符合行情。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「雖然該社區地段條件不錯，不過最初預售時賣得不便宜，且坪數設定尷尬，定位中大坪數、總價落5000~8000萬元，使得過去傳出賠售，近期交易的戶別持有多年也才小賺，該地段若坪數做小一些，會更有競爭力。」

不過，葉沛堯接著表示：「該社區本次成交的4樓戶總價5800萬元，與北市豪宅限貸門檻7000萬元還有一段差距，房屋坪40坪仍能吸引一些資金實力足夠的自用客群。」

