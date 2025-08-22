靠「紅包場」紅極一時　47年老字號飯店傳奇落幕

記者張雅雲／高雄報導

三華大飯店位於高雄，1978年成立，90年代還曾設立三華紅包場，紅極一時，根據實登，該飯店土地與建物5月出現轉手，合計成交價3億元，據查，新買家是沐寬國際，與樂逸集團為相同負責人，堪稱飯店買飯店。信義房屋專家表示，該區地價約180萬元上下。

▲根據實登，「三華大飯店」土地與建物5月出現轉手，合計成交價3億元。（圖／記者張雅雲攝）

▲「三華大飯店」位於高雄六合路，1978年成立，90年代還曾設立三華紅包場，紅極一時。（圖／翻攝自Google Maps）

「三華大飯店」1978年成立，位於高雄六合路，附近就是知名的六合夜市，曾是高雄早期指標性的飯店之一，90年代因設立三華名歌手餐廳，也就是紅包場，而聲名大噪盛極一時，不少老高雄人都有聽歌消遣、打賞紅包的回憶。

隨時代變遷與商圈興衰，「三華大飯店」逐漸走入歷史，前幾年一度由福華體系的桔子商旅承租經營，2018年由三華再度接手，直至今年整棟售出，47年傳奇落幕。

▲六合路屬於市中心精華區段，沿線商家林立，生活機能非常發達，附近就是六合夜市。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該飯店土地與建物5月分開交易，地坪163.95坪，新買家以2億9570.5萬元入手，賣家是3位自然人。建物為地上11樓，屋齡47年，規劃125房3廳129衛，成交價629萬元，賣家為「三華大飯店」，合計總交易金額為3億200萬元。

據查，新買家為「沐寬國際」，該公司負責人與樂逸集團為相同負責人，旗下有「樂逸旅居」、「樂逸文旅」、「樂逸行旅」等商旅品牌，堪稱飯店買飯店。

樂逸集團執行長蔡肇洋表示，看好未來高雄觀光發展，旅宿需求穩定增長，因此併購「三華大飯店」，已改名為「樂逸文旅」，之後還會斥資上億元，更新內部裝潢與外觀，合計總投資金額約4.5億元，吸引旅客入住。

三華大飯店 土地 建物 成交時間 2025/5 2025/5 成交金額 2億9570.5萬 629.5萬 坪數 163.95坪 1817.83坪 單價 180.36萬 0.35萬 賣家 自然人 三華大飯店 買家 沐寬國際 沐寬國際

▲三華大飯店買賣小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋七賢店經理丁奕薰表示，該飯店位於六合路，屬於市中心精華區段，沿線商家林立，生活機能非常發達，附近就是六合夜市，附近也有捷運美麗島站，商圈機能一應俱全。

丁奕薰指出，該區為早期發展的成熟商圈，雖然區內大樓屋齡普遍偏高，但三角窗地點具備稀有性，地價行情約落在每坪180萬元上下。不少屋主看好危老都更效益，對出售價格往往抱持高期待。若以整體區域來看，單棟透天換算地價，平均行情約在每坪100萬元；至於屋齡約40年的大樓，目前成交行情大多落在每坪18至25萬元之間。

