星巴克、藏壽司齊插旗　「高雄最南區」新案價2字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲林園是「高雄最南區」，以往被視為房市蛋白區，近期各大品牌陸續插旗，星巴克林園門市8月1日開幕後，藏壽司也確定進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

林園是「高雄最南區」，以往被視為房市蛋白區，近期各大品牌陸續插旗，星巴克林園門市8月1日開幕後，藏壽司也確定進駐，未來還有新商場，預計引進健身工廠、連鎖餐飲等品牌，根據實登統計，新案均價還在2字頭。

林園區近年來建設利多不斷，包括捷運從小港延伸到林園、國道七號通過核定，區域議題陸續發酵，各大品牌開始進駐，包括星巴克8月才剛開幕，藏壽司也跟著插旗，目前施工中。

而在地仲介也透露，未來還有新商場將開幕，預計引進健身工廠、餐飲等首度進駐林園的連鎖品牌，正在規劃中，進一步提升商圈能見度。

齊大廣告經理楊嘉正指出，林園房市之前推案以透天為主，近年因地價大漲，建商開始轉推大樓、華廈產品。根據《高雄實價網》統計，林園商圈預售案今年大樓均價為23.5萬元，3房總價落在1000萬元上下。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲林園有史以來最大案「春吉9」，總銷25億元，預計今年底公開。（圖／記者張雅雲攝）

楊嘉正表示，林園可分為2大生活圈，市區生活機能完整，近期成交價約落在每坪24~25萬元，溪州生活圈因鄰近林園產業園區，價格相對較低，單價約在21~22萬元。

高盈建設執行長林澤宇指出，高雄受台積效應影響，帶動房價漲到最高點，連小港也站上3字頭，林園受惠房價外溢效應，加上建商看好區域未來發展，吸引愈來愈多建商進軍推案，近期包括春木建設、三地建築、鼎豪建設、漢神建設等，陸續在林園推案，整體新案價格還在2字頭，現階段天花板價格為「艾美藏」去年9月成交的26.2萬元。

年份 交易量(件) 均價(萬/坪)
2025 46 23.5
2024 260 22
2023 101 20.3

▲林園近年房市預售交易價量。（ETtoday製表）

林嘉正指出，林園有史以來最大案「春吉9」，總銷25億元，主打2+1房含車位總價700萬元可以入手，在地人詢問度高，預計年底公開，不過現階段受限貸影響，多為首購及二代換屋族購屋，追價意願不高，只有具立即居住需求的民眾才會出手購屋，也造成今年交易量明顯萎縮。

關鍵字：林園高雄房市藏壽司星巴克健身工廠2字頭

