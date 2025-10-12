月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖

▲女網友為了就近照顧奶奶，就跟奶奶一起入住養老院。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江省一名27歲女子透過社群媒體發文分享入住養老院的生活，每月住宿費為人民幣1500元（約新台幣6500元），並稱這是為了方便就近照顧奶奶，所以一起入住養老院。沒想到此文一出意外爆紅，院方也說明，機構總計6層樓，其中一層開放給年輕人入住，正探索長者與年輕人共同入住的模式。

香港01報導，這名女網友與奶奶入住的是樂清市一間養老機構，因為奶奶具備自理能力，所以每月費用是2600人民幣（約新台幣1.1萬元），由於這間養老院剛開業不久、空房較多，加上奶奶已經是養老院住戶，所以院方讓她以相對優惠的價格入住。

她透露，會決定搬來養老院和奶奶一起住，是因為奶奶曾主動致電詢問是否願意一起住在這裡，此處距離公司近、環境條件也不錯，且她能夠住在奶奶隔壁房間，不但可以隨時照顧奶奶，又能同時保有獨立個人空間。

她說明，養老院的生活作息相當規律，可能會讓部份的人感到有些不便，「這裡晚上八點大門就會關閉，晚歸需要打電話請保安開門。」但她也稱讚養老院提供的營養餐讓她吃得很安心。

女網友的這篇分享文意外引發討論，養老院也接到不少諮詢電話，便決定把年輕人月均入住價格統一設定為1500人民幣。

院長表示，養老院機構總計6層樓，其中一層開放給年輕人來住，目前還在探索老年人和年輕人共同入住的模式，已有2名準備考研究所的年輕女性繳費準備入住。費用的部分，每月除了房租1500人民幣之外，還要額外自行負擔約200人民幣左右的水電費。