ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄土地標售買氣雪崩　去年Q2創新高→今年降價都流標

記者張雅雲／高雄報導

過去2年高市標售土地，標脫率動輒8成到100%，地價甚至屢創新高。不料去年金龍風暴後，買氣急轉直下，連降價的土地都沒人要。專家表示，建商憂心貸款難、又有限期開工壓力紛紛縮手，大小建商各尋出路，大咖鎖定聯開案，中小型則轉往商業區整合老透天獵地。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

▲▼ 土地標售,高雄,買氣,高大,高雄車站 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲過去2年高市標售土地，標脫率動輒8成甚至100%，甚至屢創新高。不料去年金龍風暴後，買氣急轉直下。（圖／記者張雅雲攝）

房市冷颼颼，連土地市場也很冷，高雄市地政局固定每3個月公開辦理土地標售，成為觀察土地買氣重要指標。

▲▼ 土地標售,高雄,買氣,高大,高雄車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲去年Q3由城揚建設集團董座楊振宗以私人名義，取得高雄火車站生活圈578.49坪「特商區」建地。（圖／記者張雅雲攝）

今年Q2延續限貸氛圍，整體投標不算踴躍，顯示建商觀望氣氛濃厚。其中，第3標仁武區558坪土地，今年Q1曾流標，Q2底價再下修2600萬元重回市場，仍乏人問津，凸顯買氣相對低迷。

對照2024年上半年，央行9月19日第七波信用管制尚未公布，市場仍熱絡。去年Q2總成交金額達30.68億元，平均溢價率高達57.5%，脫標率達7成。福懋建設更以單坪151萬元標下高大特區706坪土地，創下楠梓區新高價。

▲▼ 土地標售,高雄,買氣,高大,高雄車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄高大特區受惠台積電的產業效應，前幾年買氣相當熱絡。（圖／記者張雅雲攝）

去年進入Q3後，雖限貸尚未發酵，有亮眼個案標出，但整體買氣也開始急轉直下。去年Q3由城揚建設集團董座楊振宗以私人名義，取得高雄火車站生活圈578.49坪「特商區」建地，總價約8.49億元、單價146.8萬元，為Q3土地標售單、總價雙冠王。但除這筆大案外，其餘土地成交表現明顯放緩。去年Q4買氣更是大跌，土地標售僅進帳1.1億元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，高價土地交易案幾乎都集中在央行第七波信用管制前，政策實施後買氣明顯降溫。即便中大型建商仍需補充土地庫存，但對高總價土地態度保守，憂心貸款難度與限期開工壓力。加上今年房市尚未完全回暖，短期內持續保守因應。

▲▼ 土地標售,高雄,買氣,高大,高雄車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲福懋建設去年以單坪151萬元標下高大特區706坪土地，創下楠梓區土地新高價。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產建築開發商業公會榮譽理事長陸炤廷表示，金龍風暴後市場利空頻傳，連分戶貸款、銀行資金都遭限縮需要排撥，大幅影響建商購地信心，購地意願明顯下滑。

觀察今年大型建商補充土地庫存，多轉向「捷運聯合開發案」或「促參案」，主因是市區精華地並未降價，與市府合作無須負擔額外土地相關成本，加上聯開案具軌道經濟效益，雖然進入門檻高，但不失為一種取得精華區段土地的方式，受到不少上市櫃等大型建商青睞。

標售日期 標數/筆數 底價 總成交金額 脫標率 溢價率
2025/06/25 5標6筆 14.86億 14億1064萬 60% 13.15%
2024/12/25 7標8筆 13.59億 1億1461萬 42.8% 9.55%
2024/09/25 8標10筆 14億 14.9億 87.5% 6%
2024/06/26 10標12筆 29.5億 30.68億 70% 57.5%
2024/03/26 6標6筆 16.19億 14億4490萬 50% 12.35%
2024/03/27 暫停標售

▲高雄市地政局2024~2025年土地標售一覽。（ETtoday製表）

至於中小型建商，則透過都更、危老重建案整合基地，較不受嚴格貸款上限限制，且只要符合特定條件還能換取容積獎勵，相對容易因應市場波動。

「現在就是房市的低點，人為打房不可能永遠壓著房價不動。」高雄市場雖暫時低迷，但仍具產業支撐，陸炤廷說：「現在堪稱『打底價』，未來仍有補漲空間，現在是『建商有實力的會撐，沒實力的會跑』，也讓大小建商對於標售土地更謹慎。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：地價建商高雄限貸土地標售地政局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

法國南部觀光城鎮卡爾卡松（Carcassonne），一名屋主因長期租金遭拖欠，趁房客外出度假之際自行更換門鎖並清空屋內物品，結果如今成為被告。這位名叫瑪麗亞（Maria）的屋主，目前正因涉嫌非法侵入住宅與驅逐行為被起訴，一旦罪名成立，最高可判處7年監禁，並面臨10萬歐元（約新台幣357萬元）的罰款。

3小時前

台中土地脫標率跌剩17.6％　「底價齊平市價」建商不埋單

自去年第七波信用管制上路以來，台中市地政局接連舉辦四場土地標售，但成績卻一次比一次慘澹。脫標率從23.6％一路下降至17.6%，業界總和2大原因，包含外部經濟政策因素，如限制貸款措施影響買氣外，另一項則是底價訂價齊平市價，讓大型開發商沒有誘因出手。

4小時前

高雄土地標售買氣雪崩　去年Q2創新高→今年降價都流標

過去2年高市標售土地，標脫率動輒8成到100%，地價甚至屢創新高。不料去年金龍風暴後，買氣急轉直下，連降價的土地都沒人要。專家表示，建商憂心貸款難、又有限期開工壓力紛紛縮手，大小建商各尋出路，大咖鎖定聯開案，中小型則轉往商業區整合老透天獵地。

4小時前

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

去年919後，房市入寒冬，建商購地也大縮手。觀察北台灣土地釋出相對多的桃園，區段徵收土地標售狀況明顯降溫，不過仍能看到大咖建商吃下精華地，像是寶佳就以29.6億元買下中運土地，面積廣達2653坪，為近5次標售中最大規模的一標。

5小時前

好友結婚想買房！惡男瞎掰「跟建商老董很熟」 一個月詐她47.5萬

台南一名從事不動產相關行業的李姓男子因在外負債累累，竟將歪腦筋動到舊識陳女身上，李男得知陳女因打算結婚而有買房計畫，遂謊稱與陳女中意的建案建商熟識，聲稱能以「內部優惠價」幫忙購買預售屋，還偽造建案公司相關文件，並建立假LINE帳號博取陳女信任，短短1個月內多次行詐，共得手47萬5000元，直到陳女男友察覺有異，全案才因此曝光。台南地院審理後，刑事部分依行使偽造私文書罪，判處李有期徒刑8月，犯罪所得均沒收；民事部分則判李應給付陳女47萬5000元。全案可上訴。

16小時前

內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手

台北市傳出罕見高齡建物成交案例。住商機構觀察，今年4月內湖康寧路一段156巷一處屋齡達109年的老宅，以總價8500萬元成交，折算土地單價每坪約69萬元，買方為建商。這也是內湖區唯一屋齡破百的實價登錄紀錄，更在60年以上老屋中創下最高成交總價。

17小時前

房東拒給鑰匙！租客天天等開門　熟睡一半被告知「房門要打開」

馬來西亞一名女子前往新加坡後，租下當地組屋其中一間房間，但沒想到房東只給她鐵門鑰匙，並沒有給出內門的鑰匙，因此只要外出，就必須等房東替她開門，有次還等到晚上11點才進門，在入住一周便搬離，拿不回押金。房東則稱，房客應該要告知幾點回家，「而且她是公主嗎？在外面等個5分鐘會怎樣？」

18小時前

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12F社宅　拚2028年完工

新北市政府城鄉發展局「淡水海天段青年社會住宅」18日正式開工，在距離捷運站步行3分鐘的距離裡，將規劃地上12樓之建築，將滿足88戶住宅需求，其中包括一房型、二房型及三房型供選擇。

19小時前

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能電梯」成商辦租賃關鍵

上班等電梯，等幾分鐘能接受？商仲業者調查，一般人等3分鐘就會不耐煩，5分鐘以上就崩潰無法接受了，而目前北市有許多商辦於尖峰時間，等候得超過5分鐘。電梯業者則表示，新商辦相當重視電梯效能，而如何縮短等候時間，是一門大學問。

20小時前

全台租屋族6成5住老屋　租金中位數8500

內政部地政司日前發布「114年上半年租金統計資料」，據了解，經統計後全國租金中位數是8,500元，同時，在291個行政區中，雙北的租金中位數明顯偏高。另外，租金補貼租約分析來看，30年以上老屋的租約占約全部的65.4%，其中又以分租套（雅）房在30年以上屋齡比例最高，將近有73.9％。

20小時前

妹妹扯項鍊不珍惜被媽轉送　#米克斯 戴禮物一臉無辜聽哭聲

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了..

內湖109年老厝8500萬成交..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

預售市場冷清　台中近9成建案7..

想買1000萬房！職軍「跑10..

康橋集團加碼花蓮　東大門夜市旁..

北市46年老社區免全拆！　雙子..

預售屋「交款210萬」卻後悔了..

直擊全球最大電梯廠　年出貨10..

想省錢反而花更多！少報175萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「..

台中土地脫標率跌剩17.6％　..

高雄土地標售買氣雪崩　去年Q2..

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢..

好友結婚想買房！惡男掰「跟建商..

內湖109年老厝8500萬成交..

房東拒給鑰匙　房客天天等開門

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12..

上班族等3分鐘不耐煩！　「智能..

全台租屋族6成住老屋　租金中位..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366