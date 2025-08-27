高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

▲法拍高手5年前以5888萬元超便宜價格，4拍得標大直百坪「樓中樓」的豪宅。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

法拍高手5年前以5888萬元超便宜價格，4拍得標大直百坪「樓中樓中樓」的豪宅，該社區歷史實價登錄單價落在82~108萬元，而這位高手入手最好的頂層戶，單價卻僅6字頭。如今他以1.28億元開價在網上求售，對比取得成本為將近2.2倍的價格。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大直豪宅「煙波巴洛可」頂層8~10樓的「樓中樓」戶別含車權狀98.8坪，在2020年1月於4拍以5888萬元拍出，拆算車位單價僅66萬元，相當便宜，該物件為點交物件。

經查，該物件當初拍賣原因是給付票款，而上一手屋主是在2014年5月購入，當時取得價格為7950萬元，換算單價92萬元，而4拍底價5106萬元最終以5888萬元脫標，上一手屋主慘虧2062萬元。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「2020年時，為房市正要開始大漲的時候，整體投資市場尚未到非常熱絡，加上樓中樓中樓非主流豪宅產品，因此該物件一直到4拍才脫標。」

不過，黃瑋諭表示：「即便如此，當時屋主若不是被法拍，而是在一般市場上銷售，相信不會賣到那麼差的價格，而站在得標人的角度，可說是撿了個大便宜，相當厲害。」

▲「煙波巴洛可」成交行情整理。（表／記者項瀚製）

觀察「煙波巴洛可」歷史實登資料，最低成交單價82萬元、最高成交單價108萬元。黃瑋諭表示：「該戶屋主在5年多前的取得單價為66萬元，確實是低於行情許多，況且還是樓層最好的頂層戶。」

該戶屋主在《591房屋交易網》以1億2888萬元開價出售，比較5年多前5888萬元的取得價格，等於是近2.2倍的價格，抬價程度相當大。

▲屋主以1億2888萬元的價格刊售大直豪宅「煙波巴洛可」。（圖／翻攝自591）

黃瑋諭表示：「這開價換算單價高達150萬元以上，屬實誇張，但賣到9字頭、與最初2014年的價格相同，應是沒有問題，屋主仍很有機會吃到帳面增值2000萬元以上。」

在地房仲、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，「煙波巴洛可」屋齡24年，位於基湖路，優勢為低密度純住宅區，環境清幽，且具備室內挑高無壓迫以及景觀視野遼闊的條件，不過也存在著生活機能較弱、3層樓中樓非市場主流的抗性，加上當前房市不景氣以及豪宅限貸令等衝擊，估成交單價在85萬元左右比較有機會。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」