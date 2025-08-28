閒置24年東帝士變身新光三越　周邊房價年跌1成

▲東帝士舊址變身新光三越小北門店，預計8月29日開始試營運。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台南市迎來「新光三越小北門店」預計8月29日開始試營運，成為市區第七家大型百貨，也是北區規模最大的商場。但根據房仲業者統計，周邊房價未見明顯慶祝行情，平均每坪價格從去年27.3萬元降至今年24.5萬元，跌幅約1成。

「新光三越小北門店」鄰近消費力強的鄭子寮重劃區，生活機能完備，未來還可快速連接南科。當地住宅以透天為主，近年新成屋如「遠雄北府苑」、「欣府城・一品樓」成交均價維持在每坪四字頭。

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示：「該店址原為在地人熟悉的東帝士百貨，歷經24年閒置，如今華麗轉型，令不少台南人期待新商場帶來的生活便利。」

百貨商圈 生活圈 2024年房價 2025年房價 增減幅度 (%) 新光三越-中山店 / Focus百貨 / 大遠百-公園店 中西區 22.9 26.0 +13.5 大遠百-成功店 東區 22.5 24.6 +9.5 新光三越-新天地 南區 19.3 21.0 +8.8 南紡購物中心 東區 25.0 24.4 -2.2 新光三越-小北門店 北區 27.3 24.5 -10.1

▲台南百貨商圈房價一覽表。



然而，隨著新屋交屋潮結束，市場交易重回中古住宅，均價也跟著下修。李吟蔚指出，去年新光三越進駐消息提前釋出，房價早已反映利多，加上央行限貸令影響，台南房市買氣降溫，購屋族對高總價物件態度更趨保守，導致價格漲幅有限。

雖然部分地區房價下滑，但台南三大老字號百貨商圈展現強勁抗跌力。以火車站前商圈為例，「新光三越中山店」、「Focus」及「大遠百公園店」三店集結，每坪均價達26萬元，年漲幅超過1成。成大商圈及「新光三越台南新天地」周邊房價也小幅上揚約8至9％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析：「限貸令政策推動購屋族縮減預算、降低申貸額度，也使總價親民、供給量低且生活機能強的商圈成為市場亮點。」

李家妮進一步指出：「房價能否維持穩定，主要看生活圈整體機能與人口動能。逆勢突圍的三大商圈屬台南核心地段，交通、教育、就業資源豐富，人口密度高，自住、換屋、就業等多元需求支撐市場。」

