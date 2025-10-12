學區房不再是首選　他曝買房「靠近1建設」更重要！全場點頭

▲原PO認為離醫院近很重要。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生重大交易，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友表示，家人最近生病，起初在住家附近的醫院治療，但住院一周卻遲遲查不出病因，轉院至一級教學醫院後，馬上就找出問題，讓他直呼「買房在一級教學醫院附近真的很重要」，貼文掀起熱論。

原PO在PTT發文，家人最近生病，想說去家裡附近的一般醫院看診就好，沒想到住了一周卻遲遲找不到病因，後來轉院到一級教學醫院，僅一天就找出生病的原因，讓他驚覺買房選在一級教學醫學院附近真的很重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也認為，買房與其在意學區，不如考慮一級教學醫院周邊，因為離醫院近不僅方便照顧家人，急救時也能爭取寶貴時間。

貼文曝光，掀起網友討論，「選醫學中心附近就對了，不用爭是不是教學醫院」、「住醫院附近真的很方便，生產是走路去生的，小孩子生病很方便就診，缺了什麼回家拿就好，不用大包小包」、「老人家需要的比例大很多，可以未雨綢繆」、「住得（離醫院）近除了住院、家人方便之外，搶救時間是最大的好處」。

不過也有網友點出，住在醫院附近最大的問題就是救護車的聲音，「說到救護車鳴笛，在半夜特別響亮，氣密窗都擋不太住」、「你要能忍受整天聽救護車的聲音，還有三不五時冒出來的流浪漢」。