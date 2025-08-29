康橋集團加碼花蓮　東大門夜市旁地王曝光

▲花蓮分局旁一塊335.5坪土地以1億5858萬元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

花蓮分局旁一塊335.5坪土地以1億5858萬元交易，成為將近2年來花蓮市最高價的土地交易，經查買方大有來頭，與南部知名商旅集團康橋有關。在地房仲表示，該區地段精華，緊鄰東大門夜市，頗具旅館市場。

最新實價揭露，花蓮分局、軒轅路上一塊335.5坪土地以1億5858萬元交易，使用分區為商業區，換算單價為42.7萬元，該筆交易成為將近2年來花蓮市最高價的土地交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經查謄本，本次的買方「康橋投資公司」大有來頭，以公司在高雄的登記地、董監事名單來看，應與南部知名的商旅集團康橋旅館有關。

▲花蓮市中心素地已頗為稀少，本次交易的土地，緊鄰東大門夜市，具有一定的觀光旅遊市場。（圖／記者湯興漢攝）

東森房屋花蓮中山加盟店東王旭峰表示：「花蓮市中心素地已頗為稀少，本次交易的土地位置很好，緊鄰東大門夜市，具有一定的觀光旅遊市場，區域屋齡新穎的商旅每晚房價約2000元。」

王旭峰觀察：「康橋集團在花蓮火車站前已有一間旅館，規模還不小，本次加碼購入東大門商圈土地，由於購置的土地面積不夠大，可能只能規劃小商旅，但相信仍具有效益，目前花蓮觀光產業已正在復甦，旅客慢慢回流當中。」

吉田開發建設副總蔡耀德表示，雖然本次成交價格符合行情，但購入的土地不方正，可能也凸顯了整合困難，觀察緊貼花蓮分局的土地由中華郵政持有，未來是否能進一步合作有待觀察，而另一側土地東淨寺持有。

蔡耀德表示：「不論是買下抑或合建合作，若能把這兩塊整合起來，基地面積可由原本的335坪擴大到700坪以上，且基地更方正完整，效益絕對有很大的落差。」