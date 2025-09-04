賣預售屋再買成屋竟退不了稅？財政部曝「重購退稅」2大限制

▲財政部提醒：預售屋未交屋，不適用重購退稅。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者董美琪／綜合報導

財政部日前提醒，近期發現不少民眾出售尚未完工的預售屋後，再購買成屋自住，但因不符合重購退稅規定而遭駁回。若預售屋尚未交屋，無法實際居住，即不適用相關優惠。

財政部賦稅署8月27日舉行例行記者會，賦稅署主任秘書陳秋珠指出，依《所得稅法》第14條之8規定，個人出售自住房屋或土地，繳納房地合一所得稅後，若在完成移轉登記起2年內重購自住房屋或土地，可依重購價額占出售價額的比例，申請退還部分已繳稅額。

陳秋珠強調，重購退稅是為減輕自住換屋負擔，申請者需符合兩項條件：一是出售及購買房屋須辦理戶籍登記並實際居住；二是兩處房屋不得出租或作營業、業務用途。此規定旨在確認出售與重購房產均具自住事實，落實保障自住換屋需求的立法意圖。

由於預售屋尚未交屋，尚無法供自住，因此不符合重購退稅資格。此外，財政部提醒，若民眾先出售成屋，再購買預售屋，兩者交屋間隔必須在2年內，才能享有重購退稅優惠，切勿忽略相關規定，以免影響自身合法權益。

民眾若不清楚資格或規定，可向地方稅務機關諮詢，以免因預售屋未完成交屋而錯失退稅機會。財政部呼籲，購屋換屋應審慎規劃，避免因不符合自住要件而遭駁回，影響換屋資金安排。