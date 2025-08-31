限貸令衝擊！10個月預售屋解約2400件　首購族認賠退屋

▲限貸令衝擊！首購族與申請新青安貸款者首當其衝。（圖／取自免費圖庫unsplash）



記者董美琪／綜合報導

央行去年9月祭出第7波房市限貸令後，預售屋解約明顯上升。內政部統計顯示，2021年7月至2025年6月共有4418件解約，其中限貸令實施前38個月累計2018件，平均每月53件；上路後10個月即達2400件，平均每月240件，增幅逾4倍，市場反應相當劇烈。

限貸令政策影響最大的是首購族與申請新青安貸款者。根據《中央社》報導，台中市建築經營協會理事長楊志鵬指出，由於八大行庫承作新青安幾乎達到滿水位，導致核貸速度變慢，許多人因資金壓力被迫退屋，或轉向其他銀行，利率普遍高出約1%。他建議應開放更多銀行參與，以紓解借貸壓力，避免市場恐慌進一步擴大。

不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉表示，目前解約潮雖未失控，但恐慌心理已蔓延。部分買方為避免背負高貸款壓力，甚至寧願認賠成交價15%的違約金退屋。她呼籲政策不應溯及既往，以免加重建商資金鏈風險，否則恐形成骨牌效應。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，部分退屋確實與政策相關，但也有買方早在房市降溫或交屋潮前就已出現資金問題。他警告，隨著交屋高峰到來，市場可能進一步步入風險區，中部已有建案200多戶僅30多戶完成交屋，顯示貸款卡關情況嚴重。若資金問題持續，恐引發爛尾樓或建商倒閉潮，影響將更為深遠。