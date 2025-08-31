ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

限貸令衝擊！10個月預售屋解約2400件　首購族認賠退屋

▲▼房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲限貸令衝擊！首購族與申請新青安貸款者首當其衝。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者董美琪／綜合報導

央行去年9月祭出第7波房市限貸令後，預售屋解約明顯上升。內政部統計顯示，2021年7月至2025年6月共有4418件解約，其中限貸令實施前38個月累計2018件，平均每月53件；上路後10個月即達2400件，平均每月240件，增幅逾4倍，市場反應相當劇烈。

限貸令政策影響最大的是首購族與申請新青安貸款者。根據《中央社》報導，台中市建築經營協會理事長楊志鵬指出，由於八大行庫承作新青安幾乎達到滿水位，導致核貸速度變慢，許多人因資金壓力被迫退屋，或轉向其他銀行，利率普遍高出約1%。他建議應開放更多銀行參與，以紓解借貸壓力，避免市場恐慌進一步擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉表示，目前解約潮雖未失控，但恐慌心理已蔓延。部分買方為避免背負高貸款壓力，甚至寧願認賠成交價15%的違約金退屋。她呼籲政策不應溯及既往，以免加重建商資金鏈風險，否則恐形成骨牌效應。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，部分退屋確實與政策相關，但也有買方早在房市降溫或交屋潮前就已出現資金問題。他警告，隨著交屋高峰到來，市場可能進一步步入風險區，中部已有建案200多戶僅30多戶完成交屋，顯示貸款卡關情況嚴重。若資金問題持續，恐引發爛尾樓或建商倒閉潮，影響將更為深遠。

關鍵字：限貸令預售屋房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸荒越演越烈！李同榮：銀行大小眼　8亂象恐讓房市交易癱瘓

今年民眾貸款好難，喊苦連天，甚至出現因貸款成數不足，忍痛棄約，損失百萬認賠出場。

29分鐘前

限貸令衝擊！10個月預售屋解約2400件　首購族認賠退屋

央行去年9月祭出第7波房市限貸令後，預售屋解約明顯上升。內政部統計顯示，2021年7月至2025年6月共有4418件解約，其中限貸令實施前38個月累計2018件，平均每月53件；上路後10個月即達2400件，平均每月240件，增幅逾4倍，市場反應相當劇烈。

1小時前

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗栗」配月票：比在地人還快到

有網友住新豐，每天騎車到竹北上班，有打算買個2房1廳自住，預算約600至1000萬元。不過竹北房價太恐怖，新豐、湖口雖勉強能接受，但選擇有限，因此考慮買桃園捷運線上的物件。就有不少人反而推薦苗栗，信義房屋專家也指出，苗栗高鐵屬相對低基期選項，其實蠻適合自住兼具中長線投資考量的族群。

3小時前

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻換來0獲利

台中最悲催新成屋案出爐，位於七期台灣大道的預售案，預計去年8月交屋，目前屋主表示要拖到明年1月份交屋，這座規劃上千戶的社區，從動工到成屋長達6年，期間不僅遭逢工地火災、歷經停工重建，好不容易迎來交屋，卻碰上央行限貸與房市空頭齊發，一名屋主的告白，聽了令人心碎。

3小時前

東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵

隨著9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，宿舍環境也成為網路熱議焦點。近日一名東吳大學學生在社群平台分享宿舍照片，引來網友熱烈討論，更有不少人拿來與國立成功大學新落成的豪華宿舍比較。

7小時前

土地所有權人界定大限在今天！　決定11月地價稅誰來繳

土地所有權人界定大限來了！財政部指出，由於地價稅是按「年」計徵，以今（8月31日）為納稅義務基準日 ，也就是說，8月31日這一天地政機關土地登記簿上記載的「土地所有權人」，就是當年度（ 1 月 1 日至 12 月 31 日）地價稅的納稅義務人，負責繳納全年的地價稅。

8小時前

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳...竟是「天菜排長」　本尊回應了

桃園藝文特區近日一名高顏值帥保全被直擊，網友遠遠拍下兩張照片，直呼「真的很帥」，上傳Threads後因而爆紅，本尊也親自在留言區回應，也有網友翻出，他曾是一名「天菜排長」。

9小時前

一來吃飽又拿錢！清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

找清潔員被慘騙！一名網友找人做居家清潔，原本談好6000元，對方做到一半卻臨時喊價2萬元，不給就罷工。原PO一開始已先付3000元，還準備食物飲料，結果最後只能報警，警方卻表示屬民事糾紛無法處理，讓他白白損失。文章一出，網友怒轟「根本清潔蟑螂」，提醒務必簽合約、保存紀錄，才不會再當冤大頭。

8/30 18:37

看中新竹園區「1房1廳樓中樓」　專家曝3注意事項

一名網友近日在「買房知識家」社團發文，表示自己看到一間新竹園區附近的樓中樓物件，格局是一房一廳，二樓挑高約兩米可站直，還有窗戶，價格符合預算，但因為兩房太貴，因此考慮是否入手，想問問其他人的意見。對此，信義房屋專家提醒購屋人可以注意三點。

8/30 15:38

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

法國南部觀光城鎮卡爾卡松（Carcassonne），一名屋主因長期租金遭拖欠，趁房客外出度假之際自行更換門鎖並清空屋內物品，結果如今成為被告。這位名叫瑪麗亞（Maria）的屋主，目前正因涉嫌非法侵入住宅與驅逐行為被起訴，一旦罪名成立，最高可判處7年監禁，並面臨10萬歐元（約新台幣357萬元）的罰款。

8/30 10:53

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　..

東吳大學「8人房宿舍」曝光！網..

清潔員做一半「6000元喊到2..

內湖109年老厝8500萬成交..

想買1000萬房！職軍「跑10..

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢..

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

捷運站走路3分鐘！新北市蓋12..

房東拒給鑰匙　房客天天等開門

ETtoday房產雲

最新新聞more

房貸荒越演越烈！李同榮：8亂象..

限貸令衝擊！貸款卡關　首購族認..

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗..

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻..

東吳大學「8人房宿舍」曝光！網..

土地所有權人界定大限在今天！　..

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　..

清潔員做一半「6000元喊到2..

看中新竹園區樓中樓　專家曝3注..

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366