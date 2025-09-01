爸擁4800萬+1房「台積電股票佔8成」想退休！兒憂1事　遭全場嗆

▲爸爸想要退休了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

越來越多人學習投資，藉以賺取被動收入，希望能財富自由、提早退休，一名男網友表示，48歲的爸爸想要退休，但他明年要念大學，仍需要爸爸的金援，爸爸手上有3600萬的股票，其中有八成都是台積電，還有一間自住的房子，市價1200萬元，但還在付房貸，爸爸擔心退休後扛不住經濟壓力，貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「我爸48歲想退休，但八成都壓台積電，風險會不會太大？」48歲的爸爸已經想要退休，但考慮到他明年念大學，仍需要金援，因此很猶豫。原PO整理爸爸的資產狀況，名下持有約3600萬元股票，其中八成都是在台積電，另兩成則是0050，「而且有用股票質押貸款來增加投資規模，每年股息收入穩定。」

此外，爸爸有一間市值約1200萬元的自住房，但尚有700多萬元房貸未清，手頭現金約50萬元，用於日常支出與緊急備用。整體來看，爸爸總資產約4800萬元，扣除房貸與股票質押等負債2100多萬元後，淨資產約為2700萬元。

原PO透露，目前只有父子兩人同住，未來4年大學費用加上研究所，將是筆不小的負擔，擔心爸爸現金流不足，加上投資策略風險高，用了不少槓桿，「擔心萬一股市有什麼風吹草動，會不會影響到我們的生活？」

貼文曝光，網友直呼「你爸最大的風險是你」、「你想躺平是沒辦法啦，不過你爸要退休甘你屁事，沒留純負債給你就很不錯了」、「上大學研究所就自己就學貸款，你爸的資產是你爸的，他願意照顧你是你投胎姿勢正確」、「你自己打工養自己啊，他可以安心退休」、「你爸可以賺到幾千萬，根本輪不到你擔心他資產怎麼配置」、「你該管理自己，不是管理你爸，那是你爸的資產又不是你的資產，不能早點獨立嗎？」