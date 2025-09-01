限貸令後台南2區新案仍破6字頭　在地人直呼離譜

▲根據實價登錄資料統計，台南除了去年9月前就預售案站上6字頭，限貸後仍有部分精華區域新案，單價仍突破每坪60萬元大關。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月祭出第七波信用管制，房市買氣明顯下滑，市場觀望氣氛濃厚，房價漲勢趨緩。根據實價登錄顯示，台南除了去年9月前就預售案站上6字頭，限貸後仍有部分精華區域新案，單價突破每坪60萬元大關，顯示市場需求依然強勁，引來在地人直呼離譜。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實登顯示，台南除了去年9月前就有預售案「浩瀚無極」站上6字頭，目前6字頭個案主要集中在東區、北區等核心區域，像是「宗大虎隱」、「上曜城之樹」、「舜之璽」等個案，台南代銷公會理事長佘光宗分析，6字頭案主要是受地段稀缺及產品規劃影響，多採2~3房小坪數，總價相對親民，單價因而被推高，而東區「舜之璽」則因蛋黃區素地難以取得，即便規劃3~4房大坪數產品，仍能支撐高價。

像是中西區因土地供給有限，建商採取「總價控制、坪數縮減」的銷售策略，將2房總價控制在1000萬元左右，藉由縮小坪數來拉高單價，成功維持市場接受度。佘光宗說：「目前6字頭行情已接近房價天花板，短期內價格再往上空間有限。」

區域 案名 最高價(萬) 成交日期 東區 浩瀚無極 66.16 2024/06/07 宗大虎隱 61.95 2025/05/02 舜之璽 61.51 2024/12/23 北區 上曜城之樹 60.06 2024/12/24

▲台南6字頭區域。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

佘光宗指出，建商並非刻意拉高售價，而是受到土地成本、營造成本墊高所逼迫，「4~5年前大樓建築成本單坪僅11~12萬元，如今已超過15萬元；若是15樓以上大樓，營造成本約在18萬元以上。」

至於市場買盤結構，台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，高價區域買方多屬財力雄厚族群，對貸款依賴度低，甚至具現金購屋能力，受限貸令影響有限；反觀首購族，現階段因銀行貸款成數縮減，往往差1成自備款就無法成交。

陳雨利分析：「整體來看，房市短期將維持高檔盤整，除非土地與營造成本下修，否則價格難以回落。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」