床邊有簾子！「逢甲大學宿舍」豪華照曝　一票想轉學：高級青旅

▲宿舍裝潢超豪華。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

隨著9月開學季到來，各大專院校學生陸續搬進宿舍，有男網友分享逢甲大學宿舍的照片，原木質感結合鐵灰色牆面，四人房採上下舖規劃，公共區域同樣令人驚豔，浴廁空間質感直逼高級俱樂部，一學期只要1萬9900元，羨煞一票網友「比青年旅館還高級欸」、「想要轉學了！」

有網友在Threads發文，貼出2張照片，入住逢甲大學的男子宿舍，豪華的程度讓他驚艷不已，直呼「沒想過大學宿舍那麼nice！」

宿舍內部裝潢採時髦簡約風格，大片原木的裝潢配上鐵灰色的牆面設計，一點都不輸青年旅館；長型的房間有4個單人床，坪數為5.3坪，雖然是上下舖，但床邊設有窗簾，保有自己的隱私空間，每間房間還提供冰箱。公共浴廁更是誇張，使用大量的石材營造華麗感，燈光的設計讓整體更有氣氛。根據逢甲大學官網介紹，每學期1萬9900元，每學年3萬9800元。

▲▼宿舍照。（圖／翻攝自逢甲大學官網）



照片曝光，許多網友超羨慕，「你們不要在po這些了，讓我大學覺得我在坐牢」、「這青旅吧，別騙我」、「光是床有門簾可拉就羨慕了」、「我是真的羨慕了」、「我願意為了宿舍轉學」、「這比我新家裝潢還屌」、「好看是好看，但設計都黑黑暗暗的，太晚去使用衛浴會不會很恐怖啊」。

不過有網友指出，真正的關鍵是室友，「等你的頂級室友跟鄰居入住後又是一回事了」、「能遇到好室友才是真的爽」。還有過來人推薦，「在逢甲不用太常待宿舍，建議多利用學校健身房、圖書館等硬體設施，逢甲硬體設施真的算很不錯的」。

．本文獲「網友@chou__0828」授權引用