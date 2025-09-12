2025春虹高專盃圓滿落幕　「青春熱血×公益溫度」春虹建設共築城市新力量

▲春虹建設首度舉辦高中職籃球賽，匯聚青春熱血、企業公益與城市活力，讓品牌精神在台南的夏天全面綻放。（圖／翻攝自春虹建設FB官網，下同）

首屆「2025春虹高專盃籃球賽」已於臺南大學中山體育館熱血落幕，來自多所高中職的球員齊聚一堂，在球場上全力以赴。看見他們彼此加油吶喊、揮灑汗水，讓青春的能量與夢想的勇氣交織成為一段難忘的賽事。

在各球員全力拼戰後，最終賽事由【安定鎮安宮】隊伍勇奪冠軍，【亞洲餐旅】奪得亞軍，【我不想滑步】榮獲季軍。未進決賽的隊伍雖未能登上頒獎台，但他們的努力同樣令人敬佩。這場比賽不只是球員們的榮耀時刻，更是春虹建設透過體育賽事，把「熱血追夢、幸福相隨」的品牌精神，具體帶進城市生活的一場青春盛會。

春虹建設首辦「春虹高專盃」籃球賽，球員們在場上全力拚戰。

運動因堅持而精彩，築夢因堅持而實現

春虹建設副董事長黃宗元表示，自己從小就熱愛籃球，這次能在台南舉辦一場專屬於年輕人的比賽，算是實現了長久以來的夢想。他認為，台南是一座充滿文化底蘊與生活溫度的城市，而春虹希望透過運動讓青春的能量被看見；受訪時還表示：「勇敢追求夢想，揮灑你的汗水。春虹建設將持續推動運動與公益專案，包含游泳、棒球，甚至社會關懷相關活動，讓品牌精神能延伸至更多面向。」藉此帶動更多年輕人共同參與，讓更多家庭感受到幸福也可以很從容。

副董黃宗元親臨現場，感性分享品牌理念，鼓勵年輕人勇敢追夢，將拚勁精神帶進人生每個階段。

燃爆球場：青春逆襲，夢想覺醒

本次「春虹高專盃」吸引台南多所高中職熱情參賽，球員們在球場上全力以赴，無論是精準的三分外線、猛烈的防守對抗，還是最後一秒的逆轉勝利，每個瞬間都充滿戲劇張力。雖然比賽結束，但球員們彼此的加油吶喊與揮汗時刻，已成為青春歲月裡最熱血的回憶。

球員們也在訪談中分享了比賽趣事與目標，有人笑稱「希望拿到冠軍獎金後，可以分一些去買球衣，或是存起來做未來的夢想基金。」還有人打趣地說：「我會拿去投資，甚至拿來湊房子的頭期款！」讓現場氣氛充滿笑聲，也顯示出這場比賽帶來的不僅是榮耀，更是青春與夢想的延伸。

春虹高專盃前三名出爐！冠軍「安定鎮安宮」隊伍勝出，亞軍「亞洲餐旅」與季軍「我不想滑步」展現滿滿拚勁，三隊球員以青春汗水寫下最熱血的榮耀時刻。

黃宗元強調，運動的價值不僅止於競技本身，更象徵一種積極、勇敢的生活態度。他認為在這個世代，工作和休閒運動應該並行不悖。此次籃球賽，就是希望以行動陪伴年輕世代，推廣正向運動風氣，並與教育、文化與社區公益活動，建立更深的連結。

跨界齊聚：點燃青春，震撼城市

本次賽事不僅吸引了球員與觀眾，也有合作廠商與嘉賓蒞臨觀賽，共同見證青春的對決與城市的活力。春虹建設強調，舉辦這場賽事的目的，不僅是推廣運動，更是希望透過行動，鼓勵青年勇敢追夢、展現自我。

瓏誠廣告副總陳思寜在場邊忍不住讚嘆：「看到這麼多高中生在最後一秒仍然全力以赴，甚至反敗為勝，真的讓人很感動。」而對於春虹建設不只是建房子，更是用實際行動支持年輕世代，讓他們的夢想在城市裡發光，也表示十分肯定。

特別提到，春虹長期深耕教育與公益，從早期的德修宮文教基金會到如今支持體育賽事，始終秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，「透過比賽提供獎金與舞台，讓青年能勇敢展現自我，這對他們的學涯與人生都是寶貴的資產。」

瓏誠廣告副總陳思寜、協理陳建興力挺到場，見證年輕世代在球場上展現拚搏精神與團隊默契。

春虹建設：建築厚度×公益溫度，成就城市幸福

事實上，早在舉辦籃球賽之前，春虹建設就已跨足體育與公益——曾贊助桃園國民運動中心業餘籃球盃、舉辦壘球賽、捐助教育基金會、推動社區藝文活動，也持續在教育、文化與社區公益上投入。這些跨界行動，都是希望讓「春虹建設」不僅是一家建設公司，而能成為「城市能量與幸福感」的代名詞

青春躍動城市心，春虹故事續前行

隨著第一屆「春虹高專盃」圓滿落幕，球員們的熱血拚戰與觀眾的吶喊聲仍在回蕩。春虹建設相信，幸福不只在於打造理想的家，更在於支持青年每一次勇敢逐夢的旅程。這不僅是一場賽事的結束，更是春虹品牌精神的新起點。未來將持續投入運動與公益活動，讓城市不只擁有建築的高度，更充滿夢想與青春的溫度。正如副董黃宗元所說：「春虹不只是蓋房子，而是把生活的熱情、城市的活力，都帶進每一個家庭裡。」期待下一次在更大的舞台上，再次迎接屬於青春與夢想的熱血對決！

春虹建設副董黃宗元表示，品牌精神全面升級，從建築到公益，持續透過運動賽事與城市連結，注入更多活力與溫度。