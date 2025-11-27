▲AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起，「市政壹號廣場」卡核心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著AI產業持續擴張，商辦升級風潮也迅速蔓延至台中，對許多企業而言，辦公空間已不只是工作的場所，更是品牌形象的延伸與競爭力的象徵，這股趨勢帶動新型態商辦需求大增，其中又以「小坪數、高機能」的微型商辦最受市場青睞，企業能以更精準的成本控制，打造出兼具效率與門面的理想辦公場域。

▲▼講究企業門面的新商辦空間，逐漸成為主流，尤其又以「微型商辦」最受市場青睞。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

財經專家田大全指出，「房地產的金科玉律就是好的地段加上對的產品，投資的效益就是會有加乘的效果。而身價超過4兆美元的輝達CEO黃仁勳，最早也只是一個硬體工程師，1993年剛創業的輝達，也不過就是一家3D的繪圖公司，這就是萬丈高樓平地起的概念，在AI將主導人類文明的時代，關鍵在於機會的掌握，投資的核心價值將不再是『浮誇的大』，更重要的是『紮實的精』。」

▲▼財經專家田大全指出，投資關鍵在好地段與對的產品，紮實條件才能帶來加乘效益。

台中七期市政特區，坐擁優越地段與交通樞紐優勢，其中，指標幹道臺灣大道，成為企業展現門面的最佳首選，看準年輕人創業風潮，興富發集團在臺灣大道首排，推出微型商辦「市政壹號廣場」，成功吸引不少新創團隊進駐。

▲▼興富發集團在臺灣大道首排，推出微型商辦「市政壹號廣場」。

東律國際法律事務所律師賴忠明表示，「新創企業最重視效率，而市政壹號廣場就位於台中新市政，行政機關都非常近，加上周邊商業活動集中，因此未來發展可期。我本身是律師，一直在尋找理想的地點，市政壹號廣場正符合我的需求。它門面氣派，員工也喜歡在這樣的環境上班；旁邊就有百貨，中午用餐便利，如果員工想放鬆，步行就能到臺中國家歌劇院，感受那裡的氛圍。」

▲▼律師賴忠明指出，選擇市政壹號廣場，正是看中其地段優勢，尤其座落於台中新市政核心區位。

優質的辦公環境提升員工幸福感，一旁還有國際級飯店即將開幕，往來接待便利加分，而稀有小坪數產品，更具有保值與增值潛力。市政壹號廣場專案經理陳豪指出，「目前台中七期的辦公室多為大坪數產品，一線空間通常在70坪以上；相較之下，市政壹號廣場規劃的25至48坪精緻辦公室，在市場上相當稀有，地點座落於七期核心地段，鄰近新光三越、大遠百兩大百貨，後方是臺中國家歌劇院，步行範圍內可滿足交通、餐飲、休閒等生活與商務需求，為日常辦公帶來高度便利，這裡不僅是辦公空間，更兼具商務能量與生活機能，成為中小企業、創業者與專業人士拓展事業的理想據點。」

▲▼市政壹號廣場專案經理陳豪指出，25坪到48坪產品，在市場上相對稀有，且食衣住行都非常方便。

AI浪潮席捲全球，重新定義城市的經濟版圖，商辦市場也正快速轉型，從科技巨頭進駐到創業者崛起，小坪數、高機能的微型商辦正成為新戰場，台中七期結合地段、機能與彈性產品，市政壹號廣場不只是辦公空間，更是創業者及置產族群卡位未來的起點。

ONE TAICHUNG「市政壹號廣場」基本資料

坪數規劃：25-48坪

戶數規劃：辦公室889戶、店面1戶

洽詢電話：04-2252-7555

了解更多>>https://lihi.cc/oUj8Z

