ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心

▲AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起，「市政壹號廣場」卡核心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著AI產業持續擴張，商辦升級風潮也迅速蔓延至台中，對許多企業而言，辦公空間已不只是工作的場所，更是品牌形象的延伸與競爭力的象徵，這股趨勢帶動新型態商辦需求大增，其中又以「小坪數、高機能」的微型商辦最受市場青睞，企業能以更精準的成本控制，打造出兼具效率與門面的理想辦公場域。

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼講究企業門面的新商辦空間，逐漸成為主流，尤其又以「微型商辦」最受市場青睞。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

▲▼七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」。（圖／記者劉亮亨攝）

財經專家田大全指出，「房地產的金科玉律就是好的地段加上對的產品，投資的效益就是會有加乘的效果。而身價超過4兆美元的輝達CEO黃仁勳，最早也只是一個硬體工程師，1993年剛創業的輝達，也不過就是一家3D的繪圖公司，這就是萬丈高樓平地起的概念，在AI將主導人類文明的時代，關鍵在於機會的掌握，投資的核心價值將不再是『浮誇的大』，更重要的是『紮實的精』。」

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼財經專家田大全指出，投資關鍵在好地段與對的產品，紮實條件才能帶來加乘效益。

▲▼七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」。（圖／記者劉亮亨攝）

台中七期市政特區，坐擁優越地段與交通樞紐優勢，其中，指標幹道臺灣大道，成為企業展現門面的最佳首選，看準年輕人創業風潮，興富發集團在臺灣大道首排，推出微型商辦「市政壹號廣場」，成功吸引不少新創團隊進駐。

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼興富發集團在臺灣大道首排，推出微型商辦「市政壹號廣場」。

▲▼七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」。（圖／記者劉亮亨攝）

東律國際法律事務所律師賴忠明表示，「新創企業最重視效率，而市政壹號廣場就位於台中新市政，行政機關都非常近，加上周邊商業活動集中，因此未來發展可期。我本身是律師，一直在尋找理想的地點，市政壹號廣場正符合我的需求。它門面氣派，員工也喜歡在這樣的環境上班；旁邊就有百貨，中午用餐便利，如果員工想放鬆，步行就能到臺中國家歌劇院，感受那裡的氛圍。」

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼律師賴忠明指出，選擇市政壹號廣場，正是看中其地段優勢，尤其座落於台中新市政核心區位。

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

優質的辦公環境提升員工幸福感，一旁還有國際級飯店即將開幕，往來接待便利加分，而稀有小坪數產品，更具有保值與增值潛力。市政壹號廣場專案經理陳豪指出，「目前台中七期的辦公室多為大坪數產品，一線空間通常在70坪以上；相較之下，市政壹號廣場規劃的25至48坪精緻辦公室，在市場上相當稀有，地點座落於七期核心地段，鄰近新光三越、大遠百兩大百貨，後方是臺中國家歌劇院，步行範圍內可滿足交通、餐飲、休閒等生活與商務需求，為日常辦公帶來高度便利，這裡不僅是辦公空間，更兼具商務能量與生活機能，成為中小企業、創業者與專業人士拓展事業的理想據點。」

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼市政壹號廣場專案經理陳豪指出，25坪到48坪產品，在市場上相對稀有，且食衣住行都非常方便。

▲七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

AI浪潮席捲全球，重新定義城市的經濟版圖，商辦市場也正快速轉型，從科技巨頭進駐到創業者崛起，小坪數、高機能的微型商辦正成為新戰場，台中七期結合地段、機能與彈性產品，市政壹號廣場不只是辦公空間，更是創業者及置產族群卡位未來的起點。

ONE TAICHUNG「市政壹號廣場」基本資料
坪數規劃：25-48坪
戶數規劃：辦公室889戶、店面1戶
洽詢電話：04-2252-7555

了解更多>>https://lihi.cc/oUj8Z

關鍵字：商辦台中AI創業微型商辦台中建案台中商辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」？

香港新界大埔區宏福苑於 2025 年 11 月 26 日發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，造成至少 44 人罹難、58 人受傷，另有 279 人失聯。一名消防員在救援過程中殉職。火警於下午 3 時左右迅速升級，從三級一路提升至四級、五級，現場不時傳出爆炸聲，濃煙與烈焰波及多棟建築。消防處共動員約 760 名人員及 128 輛消防車，進行滅火與大規模疏散。

38分鐘前

愛山林、宏匯三度聯手　2000億「全台最大捷運聯開案」簽約

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」於今（27日）簽約，將興建8棟39~51層建築，預計2年後拿建照，全案總銷高達2千億元，其中7成規劃住宅，預估將有5~6千戶量體。今日愛山林董座祝文宇、宏匯董座許崑泰都出席，並於會後接受採訪。

1小時前

繼承公寓害她失去首購資格？　在地：被嚇到只看不敢買

27歲的上班族林小姐最近看房看到心慌慌，她透露，因為阿公過世後留下老公寓，由她與兄弟姊妹共同繼承，雖然每人只有一點持分，但名下「已有房產」，讓她十分擔心之後買房貸款更困難，也不能申請新青安貸款，只敢看屋不敢買屋。專家表示，3條件可鬆綁免擔心。

2小時前

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣告　原PO喊：漱1口要賣腎

有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」誇張數字瞬間吸引大批網友朝聖，還有人笑說這是「全台最貴豬血湯」。眼尖網友仔細一看才發現，原來是剛好豬血湯招牌，擋到建案案名。

3小時前

台中市「文華高中站」捷運宅　最後3戶11/27-12/26公開標售

台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23 戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶亦於113年5月8日完成標售。

4小時前

AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心

隨著AI產業持續擴張，商辦升級風潮迅速蔓延到台中，而講究企業門面的新商辦空間，逐漸成為主流，尤其又以小坪數、高機能的「微型商辦」最受市場青睞。

4小時前

高雄中央公園新案熱銷　資金目光南移！串連亞灣成黃金軸線

全台房市在政策調控下普遍降溫，高雄蛋黃區住宅市場卻逆勢上揚。據內政部實價登錄資料顯示，中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。

4小時前

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

基隆市一名黃姓女子日前在其任職的公司附近向建商購屋，並支付定金10萬元，後卻因公司屢次傳出爆炸事件，黃女基於安全考量而離職，並因此打消買房念頭，定金也遭建商沒收。黃女認為是公司造成損失，因此提告求償10萬元。基隆地院法官審理後，駁回黃女請求。可上訴。

18小時前

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

台北市仍有許多老公寓沒有電梯，讓不少居住在無電梯公寓的民眾在日常生活上有部分不便，台北市政府近日也升級電梯補助政策，新增分期領款制度，申請者無須先自行負擔全額費用，最多可以先領50％工程補助款，降低家庭的財務壓力。

19小時前

國建前3季獲利年增127%　信心喊話：房價已在底部

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季財報亮眼，獲利成長1.3倍。資深副總林清樑會後接受訪問，他表示，房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，直言「現在房價已在底部，明年找不到跌價的理由。」

19小時前

曾敬驊跑宣傳「呆萌發言」太可愛

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏..

租賃條例擬修：租期3年、惡租客..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

愛山林、宏匯三度聯手　2000..

繼承公寓害她失去首購資格？　在..

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣..

台中市「文華高中站」捷運宅　最..

七期微型商辦崛起　市政壹號廣場..

高雄中央公園新案熱銷　資金目光..

買房反悔10萬定金被沒收！基隆..

北市電梯補助最高300萬　25..

國建前3季獲利年增127%　信..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366