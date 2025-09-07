「太保勇士」熱議高CP值　豪華農舍開價1億800萬→9999萬賣

▲近期有網友在臉書粉專出售鄰近嘉科的豪華農舍，原開價1億800萬元，如今降至9999萬元，引發太保勇士團熱議。（圖／翻攝自Facebook／嘉義人土地房屋買賣出租）

台積電嘉義科學園區設廠議題持續延燒，嘉義縣太保房價應聲大漲，已購客還被笑稱為「太保勇士」。近期有網友在臉書粉專出售鄰近嘉科的豪華農舍，原開價1億800萬元，如今降至9999萬元，大砍801萬元，開價跌破億元大關，強調「CP值超高」，引發熱議。

有網友在臉書《嘉義人土地房屋買賣出租》PO文出售嘉義縣豪華農舍，該農舍地坪1079.6坪、建坪：208.9坪，格局為10房3廳5衛，開價從1億800萬元降到9999萬元，等於大降801萬元。

負責銷售的有巢氏房屋嘉義興業加盟店店東陳俊夏透露，該農舍屋主因子女皆在國外，夫妻倆決定移民，加上年事已高，無力管理千坪土地，因此決定出售，由於當初興建時不計成本，光是客廳的水晶燈就花費400萬元，整體裝潢投入超過千萬元，農舍並附溫室，目前種植美濃瓜、小番茄等。

陳俊夏表示，該農舍距離嘉義科學園區約10分鐘車程，土地使用分區屬於都市計畫內農業區，當地多數農舍都是地主自地自建後自住使用，少有釋出銷售。加上依據現行農舍法規，興建合法農舍相當困難，使得這類具有合法使用執照的農舍相當稀有。陳俊夏說：「購買者無需具備農民身分，只要是自然人即可登記購買，大幅降低購屋門檻。」

東森房屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，隨著台積電設廠效應發酵，太保房價持續走揚，目前新透天地坪約30坪、建坪50~60坪，售價已達1500~2000萬元；太保高鐵特區的預售大樓，區段供給有限大多快速完銷，單價則落在35萬元上下，最高衝上40萬元，成為房價區域天花板。

