高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

▲高雄市17日將舉辦Q3土地標售，相當受外界矚目，合計總底價12.2億元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制上路後將滿1年，高雄市17日將舉辦Q3土地標售，相當受外界矚目，合計總底價12.2億元，專家表示，此次土地標售堪稱「照表操課」，僅2筆屬於「建商的菜」，但受限當前房市買氣低迷，建商普遍態度保守，「就算有人標，溢價空間也有限。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市地政局固定每3個月公開辦理土地標售，高雄地政局表示，Q3開發區土地標售，共計推出5標5筆建地，17日開標，合計總底價12億2136萬7279元。

最受建商矚目的只有2標，1標位於小港第89期重劃區，鄰近高雄國際機場與高雄港，具備發展國際商務與旅宿潛力。高雄市地政局指出，該筆商3土地距小港森林公園僅百公尺，面積約973坪，底價5億6723萬元，單坪底價約58.3萬元。

另1筆位於高雄大學區段徵收區，釋出的住3土地約1000坪，臨高雄大學第一排及家樂福商圈，底價6億123.9萬元，單價約60.13萬元。

標號 行政區 面積(坪) 使用分區 底價(元) 1 小港 972 商3 5億6723萬元 4 楠梓 999.8 住3 6億123.9萬元

▲高市Q3土地標售熱門標的。（ETtoday製表）

大高雄不動產開發商業公會榮譽理事長洪光佐表示，此次土地標售堪稱「照表操課」，僅2筆屬於「建商的菜」，其他都是「小地」，實際開發效益有限。

建商較有可能出手的僅小港與楠梓2筆，雖底價略低於市價，算是「試水溫」性質，但受限當前房市買氣低迷，加上貸款審核趨嚴，建商普遍態度保守，市場出手意願不高，「就算有人標，也很可能僅以底價成交，溢價空間有限。」

他指出，目前高雄土地市場氛圍尷尬，雖然標售底價看似不高，但大型上市櫃建商多半轉戰捷運聯合開發案，因為免土地款、只需押標金，加上融資容易過關，幾乎不會錯過；反觀一般市地標售，風險與資金壓力相對大，中小型建商又擔心貸款卡關，更顯縮手。

洪光佐說：「只是此次標售整體仍被視為『例行公事』，結果恐怕以低度競爭、甚至部分標地流標收場。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招