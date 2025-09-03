ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

蓬萊陵園法拍　福座開發溢價3倍8.1億拿下

▲▼展雲公司欠繳逾百萬元地價，它位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地遭拍賣。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市金山「蓬萊陵園」流入法拍市場，一拍底價1億8796萬元。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者項瀚／台北報導

新北市金山「蓬萊陵園」流入法拍市場，一拍底價1億8796萬元，最終由福座開發以高達8.1億元標下，溢價超過3倍。專家分析，由於該建物本身就設定高額的債權予福座開發，因此大幅溢價反而是比較正確的選擇。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

新北市金山「蓬萊陵園」占地約1.55萬坪，屋齡約28年、建物樓高8層，所有人為展雲公司，因1.15億元票據債務未清，在今（3日）拍賣，一拍底價1億8796萬元。

「蓬萊陵園」因產品特殊，原以為流標收場，但結果由國寶集團旗下的福座開發以高達8.1億元標下，溢價超過3倍，且在只有1封標單的情況下，溢價幅度之大，讓法拍市場大為震驚。

根據過去媒體報導，「展雲」爆出吸金案，董事長鍾克信自2012年起，以投資墓園、靈骨塔為名，宣稱能給付「廣告費」年利5.89%~10.8%，並保證還本，吸引近萬人投資，金額累計超過182億元，後續資金鍊斷裂才坦承，之後卻隨即潛逃。

▲▼涉嫌行賄趙正宇的殯葬業者，展雲公司負責人鍾克信。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「展雲」公司爆出吸金案。（圖為展雲董事長鍾克信／記者黃彥傑攝）

而國寶集團旗下福座開發，與展雲早有交集，簽有15年經營代管契約，並握有約25億元債權。寬頻房訊發言人徐華辰分析：「福座此次出手，可能是以債權抵繳方式處理，出手動機合乎邏輯。」

徐華辰推測：「福座開發具有龐大債權，尚未進行查封動作，很可能是因為有簽代管契約，實際上蓬萊陵園都是福座在使用，也不急著進行查封，現在是因為有另一個債務人凱新行銷跳出來，因此福座便來出來投標。」

至於金額大幅溢價，鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「本身蓬萊陵園，就設定約10億元的債權予福座開發，因此福座溢價以高達8億元得標根本沒有差，就是債權抵繳的概念，此外未來福座若要處分該不動產，以較高的成本取得，也是有利的。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

關鍵字：蓬萊陵園金山墓園法拍國寶得標展雲福座開發

