沙鹿、和美2案總銷40億推出　富旺林祐任：已現一絲曙光





▲富旺國際總經理林祐任認為，房市已出現一絲曙光。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年在房市動盪下，富旺國際（6219）上半年開出沙鹿案「心海綻」、彰化和美「W行館」2案，總推案金額約40億元，而銷售中個案還有西區「千蘊」，2026上半年更有2大台中市區案將進場，面對市況，富旺國際總經理林祐任認為，房市已出現一絲曙光。

上半年上市櫃建商在中台灣布局者，包括富旺國際，其沙鹿案「心海綻」基地位於沙鹿新站特區，規劃2、3房產品，鎖定首購、首換與中科通勤族。彰化和美「W行館」鄰近金馬、三民商圈，規劃22~36坪，同樣是2、3房產品。

另外，華固建設推出14期后庄路、敦和路預售新案「華固四季匯」，產品規劃26、33、40坪，總戶數共198戶，總銷估逾50億元。

冠德建設位於北屯區崇德路的「裕毛屋案」，採取先建後售，產品規劃38~60坪、總戶數175戶，總銷估70億元。同時，「四維國小共構商辦案」也有望進場。





▲大部分開發商願意接受付款彈性制度、甚至加上輕裝修的服務，在目前政策下與貸款壓力上，房市已出現一絲曙光。（圖／記者陳筱惠攝）

面對市況，富旺國際總經理林祐任直言：「現在消費者信心受到影響，部分建商開始出怪招，也造成房市動盪將持續一陣子，只有撐下去才能應付。」

面對房市何時探底？林祐任說：「目前是對購屋族最友善的時刻，包含大部分開發商願意接受付款彈性制度、甚至加上輕裝修的服務，在目前政策下與貸款壓力上，房市已出現一絲曙光。」

林祐任解釋：「這場恐慌曙光就壓在9月18日，不論央行理監事會決議如何，至少能夠確認最高峰值，因此狀況將逐漸明朗。」

