600萬買房3年後破千萬　創下嘉縣新屋轉售每坪單價新高

▲嘉義高鐵站周邊房市近年水漲船高，太保房價更是一飛衝天。（圖／記者陳建宇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

近年嘉義太保房價表現驚人，即便遇上限貸令、關稅、台積電赴美投資等利空，交易量大減，但一路走來房價並未下滑。根據內政部實價登錄資訊，位於高鐵嘉義站前、去年底完工交屋的「高鐵國際城」，今年7月才有一筆交易紀錄，以單坪37.74萬、總價1080萬元售出，對比近4年前總價，漲了479萬元，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。

南部的高鐵站近年陸續成為房市發展的重點區域，繼高雄、台南之後，嘉義高鐵站周邊房市也不落人後，畢竟嘉義高鐵站鄰近故宮南院、長庚醫院、嘉義縣政府等，尤其行政院2021年9月宣布在太保市設立嘉義科學園區後，便有建商看好未來發展，在高鐵嘉義站前推出「高鐵國際城」建案，主打5分鐘就能抵達科學園區。

▲高鐵國際城去年底完工交屋。（資料照／業者提供）

受惠台積電進駐嘉義科學園區大利多，近年嘉義太保市房價一飛衝天，2021年均價還在1字頭，2025年已來到3字頭。儘管央行打炒房、川普關稅、台積電加大赴美投資等消息不斷，但因台積電在嘉義科學園區設廠計劃並未取消，加上華泰名品城Outlet宣布進駐高鐵站前廣場，就業人口進駐利多仍在，人口紅利仍能實現，中長期持續看好，因此未形成賣壓，房價也未下跌。

根據實價登錄資訊，「高鐵國際城」一名屋主2021年11月以單價20.23萬、總價601萬元，買下坪數28.61坪（含車位）、2房2廳2衛的10樓預售屋，並在今年7月以總價1080萬元售出，總計持有3年9個月，房價漲了479萬元，漲幅79.7％，也創下嘉義縣新屋轉售每坪單價最高紀錄。

▼嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。（圖／內政部實價登錄資訊網）