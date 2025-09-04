政院喊「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠

記者項瀚／台北報導

近來「房貸荒」瀰漫著房地產市場，但今（4日）行政院宣布，新青安將被排除在《銀行法》第72條之2條的30%限制外。信義房屋專家表示，未來可觀察是否延續推出新的房貸政策性貸款。另外，學者章定煊則提出理性的隱憂。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近來「房貸荒」瀰漫著房地產市場。（示意圖／記者黃國霖攝）

「房貸荒」讓市場情緒相當悲觀，今（4日）行政院宣布，新青安將排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制外，將釋出更多放款水位，並回溯至9月1日。

據金管會報告內容顯示，新青安自2023年8月上路以來，截至2025年7月底已累計核貸近13萬戶、金額超過9900億元，其中7成以上借款人為40歲以下青壯年族群，政府針對新青安「打開水龍頭」，確實對年輕人購屋是一大幫助。

▲今年以來，新青安受件數與金額大幅下降。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然新青安將在2026年7月31日落日，距今剩下不到1年的時間，但在市場一片壞消息中，一點好消息就是好消息，在整體房市氛圍、民眾購屋信心上都有望回穩。」

曾敬德表示：「將新青安排除在《銀行法》第72條之2條的30%限制，此舉也顯示出政府仍支持首購族順利購屋的態度，未來則是觀察是否延續推出新的房貸政策性貸款。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「此舉只是解決新青安卡在房貸甄審、排撥大隊伍的問題，回歸到去年的精進及貸前貸後管理，對真首購當然鬆口氣，但對其他被卡在信用管制的買方仍無解，因此是針對小族群的紓困，而非全面性的鬆綁，價量修正趨勢不變。」

▲曾敬德表示，可觀察未是否延續推出新的房貸政策性貸款。（示意圖／記者陳筱惠攝）

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「政府打開水龍頭的政策，確實是房市利多，接下來可能會產生連鎖反應，像是9月央行選擇性信用管制放寬、降準等等。」

不過，章定煊也提出隱憂，「過去一段時間，雖然房市量縮，但價格並沒有大跌，簡單來說房市休息的時間與程度還不夠，現在若實施比較寬鬆的房貸政策，未來是否再造成房市金融穩定的危機，要進一步探討與追蹤。」

大台中不動產開發商業同業公會榮譽理事長王至亮則表示：「感謝行政院苦民所苦，還給年輕人一個空間，對於貸款精進方案，既然是對新青安的鼓勵，應該要回溯到新青安開始實施的日期，這是美中不足的地方。」

此外，王至亮表示：「新青安有落日時間，未來的購屋貸款問題，不能只有新青安排除於天條外，仍是相對要考量到未來政策方向與配套。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

信義房屋更多相關新聞