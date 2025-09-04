ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲政院將新青安排除在「不動產天條」之外，轉開房貸水龍頭。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

政院將新青安排除在「不動產天條」之外，轉開房貸水龍頭。不過有專家直言：「房貸水龍頭並沒有全開，只是滴滴答答多幾滴水而已。」此外建商也業者也呼籲：「水龍頭還可以開大些。」

今（4日）行政院將新青安政策排除《銀行法》72-2的不動產放款比例，訂在2025年9月1日實施，對於房市終於見到好久不見的一絲好消息。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「新青安7月剩下台銀、土銀單月受理逾千戶，八大公股銀行就有5間受理戶數不到300戶，其中更有三間銀行受理不到200戶，對比初期受理狀況有明顯落差。」

曾敬德指出：「新青安自2023年8月上路到2025年7月底，已累計核貸近13萬戶、金額逾9900億元，的確照顧到有需要的首購族群，此次放寬後可望讓公股銀行有更多的承作空間，畢竟現在一般首購房貸動輒2.5%起跳，比起來新青安過了利率補貼期間，仍相對有競爭優勢。」

曾敬德表示：「房市終於有好消息，市場氛圍與民眾購屋信心有機會回穩，針對9/1後的新青安不占額度，可觀察公股銀行承作意願與量能是否增加。」

另外，曾敬德表示：「低總價區域相對受惠，尤其總價1200萬元內的產品，至於整體房市的表現還是與央行的管制有關，年底就是銀行自主管理屆滿1年，可能會有新的變化，另外Q3的央行理監事會議，也可觀察央行的態度是否有改變。」

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲曾敬德表示，Q3的央行理監事會議，可觀察央行的態度是否有改變。（示意圖／ET資料照）

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這是好消息，但「水龍頭還可以開大些」。他認為：「危老都更建案及開發商興建的工業廠房應排除在不動產集中度的總額度管控的特定計算對象，以及去年9月前簽約的已購戶也不能溯及既往，才能真正解燃眉之急。」

賴正鎰指出，今年Q1全台的建物展期開工累計1187件，年增11.4%。他說：「全球通膨造成營建缺工缺料，加上央行金融信用管制，開發商只好放慢推案速度，目前已有14個縣市政府陸續祭出建照展期措施，原因全是受限於銀行法72-2條有關住宅建築及企業建築放款管制，現在融資的水龍頭只剩下『小金流』。」

另外，房市專家何世昌表示，今日政府宣布的措施，對於整體房貸市場「貸不到」的亂象幫助極為有限，主因仍在於「不動產集中度」並未鬆綁，「房貸荒」的問題仍將延續下去。

何世昌接著表示：「房貸水龍頭並沒有全開，只是滴滴答答多幾滴水而已，但即便如此對於窒息已久的房市而言，仍算是一個好消息。」

關鍵字：央行貸款新青安水龍頭信義房屋何世昌

