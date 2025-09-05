ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中交易量連3季下滑　專家：房價下修風險攀升

▲▼ 桃園「京澄泰然」賞屋,看屋,樣品屋,接待中心看屋,介紹,代銷介紹,介紹房子,帶看 。（圖／記者張菱育攝）

▲專家認為，唯有出口景氣回穩、整體購屋需求與貸款條件同步改善，房市才能擺脫短期循環冷卻。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期房市交易持續低迷，市場仍處於冷卻態勢，雖然行政院宣布將新青安貸款開綠燈，此舉被視為一劑定心丸，預期能解緩「房貸荒」的問題，但專家認為，唯有出口景氣回穩、整體購屋需求與貸款條件同步改善，房市才能擺脫短期循環冷卻。

根據實價登錄資料分析，台中Q2房成交金額為約2379億元，季增38.8%、年成長14.2%，成交量則為1萬3849件，季增44.1%、年微揚0.5%，值得注意的是，本季成交金額雖創下自統計以來第三高點，但與成交量交叉比對，顯示金額走高主要與高總價產品成交有關，市場在整體買氣未顯著回升。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出：「自第七波信用管制上路以來，銀行核貸擴大限縮，導致去年Q4以來交易量急遽下滑，迄今未止跌。在季線表現上，買賣移轉與第一次登記棟數已罕見連續三季雙雙下滑，這在過去相當少見，意味著市場節奏恐怕正迎來結構性轉折。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大台中房市季成交數量表。（圖／正心不動產提供）

尤其，不少投資型買盤因資金鏈緊繃，被迫提前解約或拋售物件，若解約潮持續擴大，市場將面臨「賣壓增加、買方觀望」的惡性循環，價格鬆動恐引發連鎖反應，進一步動搖市場信心。

再觀察供給面，台中市建照持續收斂，顯示建商對市場前景趨於謹慎保守，新案開發意願降低，未來新供給量能恐將縮減；使照增加顯示交屋潮仍在釋放，雖可短期推升登記棟數，但同時也可能帶來供給過剩風險；開工案量成長，代表建商仍積極推進既有案量，加速舊案消化，為中期市場供給提供支撐。

在市場呈現「供給累積、需求偏弱」的結構性失衡。若需求端持續低迷，不僅將造成庫存堆積，增加價格下修與市場調整風險。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，依據最新統計，8月共有245間企業、4863人通報實施無薪假，其中製造業即佔191間（78.0%）、4479人（92.1%），成為關稅衝擊的最大受害者，充分印證台灣出口依存度過高的結構性風險。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「目前市場表現主要仍由自住需求所支撐。從大環境觀察，出口下滑直接反映在經濟降溫，加上政策與市場不確定性高，短期內房市需求仍難以復甦。」

