「百坪桃園宅打8折」他心動想進場！網見2缺點搖頭：有錢也不買

▲原PO想投資大坪數的房子。（示意圖／達志影像）



記者施怡妏／綜合報導

大坪數向來銷售較為緩慢，就有網友指出，在雙北有房子自住，也有買了桃園的房子拿來投資，最近看到一間100坪的桃園房子，總價打了8折，讓他很心動，不過也擔心大坪數轉手不易，而且地點又不是雙北，不如買熱門的物件。對此，信義房屋專家表示，地點很重要，「如果是投資的話，我不會買。」

有網友在PTT發文，「非雙北的大坪數有市場嗎？」在雙北與桃園皆有房，平時也常關注桃園房市作為投資標的。由於五年前購入的桃園物件翻了一倍多，讓他對當地市場充滿信心，近日又看上一間開價打8折的百坪物件，屋齡9年，讓他陷入兩難。

原PO指出，這間百坪以上的大坪數住宅雖然開價實惠，約為市價8至85折，讓他相當心動；但由於總坪數過大，讓他開始猶豫，「不曉得非雙北地區，大坪數還會有人買嗎？還是其實有價無市，寧願買貴的標準品，也不該選便宜大坪數？」

貼文曝光，網友認為地點非雙北，加上不是新屋，轉手太難了，「能買高總都會想買新房，要投資就毛胚屋擺幾年」、「投資來講，因為這東西屋齡越大越不好賣，所以不適合囤屋」、「除非地點非常好，不然有預算的人都會買新的」、「如果會持續有大坪數案子推出，一般人有前錢人都會想買新的毛胚屋吧，除非蛋黃區已經沒地方蓋大坪數了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不是買在雙北的話，轉手真的不容易，而且管理費也是一筆開銷，如果是透天的話就還好，電梯100坪就真的很燒錢，如果原PO有錢想買的話當然可以，但自己是不會買。