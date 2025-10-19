她為買房「每月伙食費只花4300元」　網一看搖頭：怎麼省都有限度

▲原PO努力存錢買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都努力存錢買房，近日就有網友發文表示，她為了買房，非常努力存錢，但導致的結果卻是，每個月的三餐花費都得控制在4300元內，常覺得自己快吃不飽。她也無奈，3萬元薪水真的好少，她也很想要想吃什麼就吃什麼。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「為了買房子拚命存錢，常常覺得自己吃不飽」為標題發文，提到她為了存錢，所以在伙食方面就很省，平常都只吃80元以下的便當，且時常不點肉，如果真的還會肚子餓，就靠喝水撐過去，盡可能將三餐的費用控制在4300元以內。

原PO接著透露，她常去的那家便當店最近漲價了，且一次就漲了10元，讓她覺得心很累，有時她也不禁思考著，自己為何總要吃不飽？為何要這樣存錢？生活為何要過得這麼辛苦？她也很想要想吃什麼就吃什麼，不想要為了存錢買房子就過這樣的生活，3萬元的薪水真的很少，即便她有買ETF，錢還是存得很慢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果賺3萬，建議把錢花在學習進修，或是其他有機會讓你找到更好工作的地方，不然你再怎麼省，都有限度」、「增加收入，月薪用跳槽比較快，等調薪要等多久」、「開源比較重要吧，30K給你不吃不喝30年，請問你要買哪裡的房子」。也有網友說，「買到房子把身體搞差了也沒比較好」、「你怎麼會覺得房子可以用省出來的？不過你願意存錢，30年後會有回報的」。