40歲以下購屋比例衝破5成　創10年新高

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲新青安2.0上路後，大量年輕首購族爭先進場買房。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

新青安2.0上路後，大量年輕首購族爭先進場買房，即便今年上半年房市買氣差，新青安受理件數衰退4成以上，但40歲以下年輕人仍是購屋主力，比例超過5成，並創10年新高。專家認為，在政院鬆綁新青安的政策下，預期年輕人購屋比例可能再提升。

據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為3萬8791件，占全台申貸總件數7萬5395件的51.5%，比例也創近10年的同期新高，顯見年輕首購族已然成為當前房市舉足輕重的一股力量。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「自去年下半年以來，銀行核貸愈發嚴格，再搭配史上最嚴第七波信用管制措施，導致投資客與置產族大量退場。」

至於換屋族，莊思敏表示：「雖可透過簽署切結書來突破限貸，但部分銀行考慮到追蹤切結案件還需要額外的行政成本，所以在實務上仍傾向採取『一刀切』做法，也讓換屋族的申貸難度明顯提高。」

▲▼ 。（圖／中信房屋提供）

▲近10年40歲以下房貸族申貸情況。（表／中信房屋提供）

相較之下，莊思敏：「首購族受影響較少，又有新青安2.0可供善用，加上許多年輕人正值成家立業階段，剛性需求強烈，因此推升了年輕族群在房貸市場中的占比。」

莊思敏表示：「雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，但在政府政策的支持下，年輕首購族受影響程度相對有限，尤其隨著行政院鬆綁新青安政策，預計將會再吸引一批首購族進場。」

莊思敏認為：「行政院鬆綁新青安放貸水位，不僅再次體現政府支持首購自住青年購屋的立場，隨著年底傳統購屋旺季將至，預期將會有更多年輕首購族出籠，房市也可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1200~1500萬元的產品。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「從去年919開始房市急速轉冷，即便是新青安仍受到房貸水位偏低所影響，今年上半年新青安受理戶數衰退4成以上，但市場景氣不佳，自住剛需仍有需求，尤其是年輕族群，有些人排不到新青安所幸直接申請一般首購。」

曾敬德認為：「如今政院鬆綁新青安房貸水位限制，預期有助於自住剛需的年輕人進入市場，40歲以下的購屋比例可能再進一步提升。」

關鍵字：新青安年輕人購屋買房貸款中信房屋信義房屋

40歲以下購屋比例衝破5成　創10年新高

