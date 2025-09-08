保障租期、限制漲幅　《租賃專法》修法方向惹怒房東

▲內政部提出租賃專法修法4大方向，引發房東反彈。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者項瀚／綜合報導

內政部提出《租賃專法》修法4大方向，引發房東反彈。中華民國租賃住宅服務總會（房東總會）直言，消息一出接獲大量抗議電話，許多人揚言「乾脆不要出租了」，批政策如「只保護房客、不顧房東」的單邊政策，建議應修法應增訂「租霸違約強制執行條款」。

內政部提出《租賃專法》修法4大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼」、「免費法扶處理租屋糾紛」。

專法修法4大方向細節為：一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋。二、續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率。三、房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰。四、未來租屋糾紛可向公所申請免費調解或法律訴訟扶助。

中華民國租賃住宅服務總會指出，消息一出，房東總會接獲大量抗議電話，許多人揚言「乾脆不要出租了」。房東抱怨：「經常遭遇租客拖欠租金、破壞家具、違規轉租、積欠管理費甚至霸佔房屋不歸還，處理過程需耗時打官司，最後還得自行吸收水電費與修繕成本，如今政府卻要求保障房客租期、限制漲幅，讓房東倍感不公。」

▲台灣租金投報率僅約1%，遠低於鄰近國家，如再加上新規定，房東投資回報更低，恐引發退出市場潮。（示意圖／ET資料照）

中華民國租賃住宅服務總會理事長陳柏勳表示：「台灣租金投報率僅約1%，遠低於鄰近國家，如再加上新規定，房東投資回報更低，恐引發退出市場潮。 」

陳柏勳表示：「房東普遍希望能穩定收租，不樂見頻繁更換租客，但遇上惡意租霸卻無力解決，政府若一味偏向房客，形同讓房東處於劣勢，只能『一直挨打』，長期下來恐重創租屋市場。」

陳柏勳說明：「現下公證制度雖可作為糾紛依據，但效力有限，難以及時保障房東權益，若能擴大強制執行範圍，將有助於租屋市場維持平衡，避免修法淪為『只保護房客、不顧房東』的單邊政策。」

為避免房東出走，陳柏勳建議，修法應增訂「租霸違約強制執行條款」，「如允許房東在欠租時，得向台水、台電申請斷水斷電，並將租約公證納入更強的法律效力，使欠租終止與其他嚴重違約行為視同租期屆滿，避免房東長期受困。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，政策要顧全甲乙雙方，確實考驗政府智慧，以租屋市場來說，確實租客常被視為弱勢的一方，但《租賃專法》修法方向是否太強硬，也有待討論。

葉沛堯認為，要讓租賃市場變得更健全，「透明化」是一個正確的政策方向，若能實施租賃實登，不僅能防止逃漏稅，也能讓市場變得更好。

