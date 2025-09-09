ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市「鬼月成交」如抓寶可夢　業者揭辛酸

經591統計，台中、台南、高雄等地新建案，8月每周來人不到7組，月成交掛蛋的狀況相當普遍。（示意圖／林榮芳攝）

▲經591統計，台中、台南、高雄等地新建案，8月每周來人不到7組，月成交掛蛋的狀況相當普遍。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

剛過完中元普渡，一名房地產業者私下嘲諷，現在接待中心「鬼比人還多！」CTWANT委託591新建案統計今年8月全台接待中心來客數，發現台中、台南、高雄每周來人不到7組，也就是一天迎不到1組客人上門，業者嘆，「成交就像抓寶可夢，有緣才能遇到」。

鬼月本來就屬房地產淡季，去年8月4日到9月2日適逢農曆7月，賞屋來人本就不多；今年鬼月較晚，8月23日才開始，但今年卻更慘。根據591新建案統計接待中心來客數，發現今年8月與去年同期、尚未公告實施第七波信用管制前，全台新建案平均周來人從10組降至6組，降幅達4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經591統計，今年8月與去年同期接待中心平均周來人大幅縮減，可見今年預售市場多慘淡。（圖／林榮芳製表）

▲經591統計，今年8月與去年同期接待中心平均周來人大幅縮減，可見今年預售市場多慘淡。

其中，台中市新建案周來人與去年同期相比年減57.1%，和桃園、高雄都較去年減幅超過5成，等同賞屋人潮腰斬一半以上。

統計也發現，台中、台南、高雄及六都以外的其他縣市，平均周來人皆不到7組，等於1天迎不到1組的賞屋客人，更不用計算成交筆數，「月掛蛋」的情況已是常態，凸顯中南部新建案市場表現十分低迷。

「不需要等到鬼月，平常就沒人進場買房了！」台灣省不動產開發公會聯合會理事長吳國寶告訴CTWANT記者這波慘況，有同業接待中心案場1個月來不到1、2組客人，本來一個案場編制3、4名銷售人員，現在只需1人留守。

吳國寶表示，市場觀望氣氛濃，消費者擔心未來貸款貸不下來，因此不敢進場買房，成交掛蛋的情況不只出現在中小建商、建案，一線品牌建商這幾個月也出現零成交的慘況。

「現在市況很差，預售及成屋成交量都只剩去年同期的2成。」高雄不動產代銷公會理事長謝哲耀表示，目前已有案子直接讓利10~15%，並含裝潢銷售。

不動產代銷公會全聯會理事長戴嘉聖認為，預售市場對資金與信心最敏感，受利率、貸款審核與觀望影響，今年第2季預售屋成交件數7,867件，較去年同期年減83.7%，成為此次景氣下行「第一個被冷到」的板塊，同業紛紛以「現在推案就像在冬天賣冰」「成交像抓寶可夢，要有緣分才遇到」來形容，他苦笑認為相當貼切。

戴嘉聖無奈表示，來客出價保守、決策期拉長，「投資退場，自住慢慢挑」成為多數案場的共通景象，如今進入傳統鬼月房市淡季，看屋人潮進一步再減少，成交動能雪上加霜，目前代銷業者只能先減少跑單人員及鼓勵休假來應因。

同為農曆7月，今年鬼月房市又更慘，儘管已預期可能沒客人上門，但建商、代銷業者還是必須派1人留守接待中心。（示意圖／林榮芳攝）

▲同為農曆7月，今年鬼月房市又更慘，儘管已預期可能沒客人上門，但建商、代銷業者還是必須派1人留守接待中心。

591新建案總編輯李忠哲則分析，當前房市的最大難題正是限貸令，雖新青安房貸放寬，但一般購屋貸款仍有相當難度，且前段時間房價飆升，使買方期待降價氛圍濃厚，都導致新建案現場人氣銳減，市場寸步難行，預期短期內「低來人、低成交」的狀態仍將維持一段時間。

謝哲耀也認為，新青安房貸放寬首購客直接受惠，預期購屋信心度會開始回升，接下來首購產品、總價1500萬元內的案子會開始成交，但買氣不會瞬間轉強，而且還要觀察央行對不動產放款集中度的看法，會不會也有一些排除條款，真的恢復可能要等明年初了。

延伸閱讀
房市回血3／成交量搭「跳樓機」　新青安鬆綁難救命「冷清到明年」
獨家／胡瓜霸氣回娘家製作費狂燒百萬　《最強大綜藝》首播時間曝光
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市「鬼月成交」如抓寶可夢　業者揭辛酸

剛過完中元普渡，一名房地產業者私下嘲諷，現在接待中心「鬼比人還多！」CTWANT委託591新建案統計今年8月全台接待中心來客數，發現台中、台南、高雄每周來人不到7組，也就是一天迎不到1組客人上門，業者嘆，「成交就像抓寶可夢，有緣才能遇到」。

2小時前

賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一稅3處露餡　連補帶罰噴逾50萬

小莊（化名）約2年前賣掉位在高雄市的閒置房屋，為了節稅找來建設公司開立假的統一發票，以此申報80萬元裝修成本規避房地合一稅，不料3處「沒喬好」露餡，遭到國稅局揪出，連補帶罰慘噴逾50萬元房地合一稅。

10小時前

劍橋旁新市鎮崛起！1萬戶住宅將改變英國住房危機

位於英格蘭東部富裕地帶、靠近劍橋的新市鎮北斯托（Northstowe）正逐步成形。隨著英國住房供應長期緊張，這座新興社區可能成為解決住宅短缺的示範。

14小時前

美工業不動產15年來首見需求下滑！　2因素衝擊租賃市場

受經濟放緩與供應鏈需求趨緩影響，美國工業不動產市場在歷經15年成長後，於2025年上半年出現首度下滑，成為疫情後最顯著的產業冷卻指標之一。

15小時前

出售舊屋期限延長至18個月　信義：放貸資金仍有限

繼打開「房貸水龍頭」後，中央銀行8日出手鬆綁換屋族限制，針對實質換屋自住者的1年換屋期限，將出售原有房屋期限由1年延長為18個月，可望稍稍舒緩「先買後賣」的壓力。信義房屋專家表示，雖然換屋族可鬆口氣，但關鍵仍是銀行可放款的資金有限。

16小時前

換屋人道走廊沒跟上！　他被限貸令夾殺「遭追繳千萬」

換屋自住族陳先生，在去年9月11日換屋，簽第一屋貸款切結，隨後在今年5月簽約賣出第一戶，孰料買方卡在貸款卡關，導致銀行要求陳先生支付1020萬元補繳貸款。今（8日），央行公告出售期限可延長為18個月，但明定去年9月20日後之案件才符合，陳先生對此憤憤不平。

16小時前

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎？」　他吐3點猶豫...釣出房仲

一名網友近日發文表示，他們家在台中市北區有一間電梯大樓的房子，離捷運站步行10分鐘，社區環境不錯，又在明星學區，但由於屋齡達30年，讓他不禁猶豫，是否該賣掉該房，轉而到北屯、水湳等地購置新屋。

17小時前

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布出售期限從1年延至18個月

換屋族「人道走廊」來了！央行宣布，換屋族賣舊屋認定期限放寬，由目前的1年內需處分完畢延長至18個月。

17小時前

知名飯店宣布暫停營業！傢俱電器100元起出清拍賣　民眾搶翻現場

屏東最大飯店「鮪魚家族飯店屏東館」無預警宣布自9月1日起暫停營運1年，進行全面改裝升級。消息一出，館方隨即祭出「封館出清」，館內電視、冰箱、床墊、沙發等傢俱家電以百元起跳的超低價拍賣，現場湧入大批民眾搶購，氣氛熱鬧宛如大型市集。

18小時前

保障租期、限制漲幅　《租賃專法》修法方向惹怒房東

內政部提出《租賃專法》修法4大方向，引發房東反彈。中華民國租賃住宅服務總會（房東總會）直言，消息一出接獲大量抗議電話，許多人揚言「乾脆不要出租了」，批政策如「只保護房客、不顧房東」的單邊政策，建議應修法應增訂「租霸違約強制執行條款」。

18小時前

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「太保勇士」熱議高CP值　豪華..

一堆外國人「想買日本房」　他列..

雙北4案都更將招標！大安、北投..

屋主開2200萬　「一個月後降..

三合院格局好又清閒「買來當退休..

台知名飯店暫停營業！傢俱電器1..

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎..

房市苦日子來了！　專家曝3招便..

餐飲集團新品牌9個月收攤　在地..

房子不裝冷氣「租得出去嗎？」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市「鬼月成交」如抓寶可夢　業..

賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一..

新市鎮崛起！1萬住宅將改變英國..

美工業不動產15年來首見需求下..

出售舊屋期限延長至18個月　信..

換屋人道走廊沒跟上！　他被限貸..

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎..

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布..

台知名飯店暫停營業！傢俱電器1..

保障租期、限制漲幅　《租賃專法..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366