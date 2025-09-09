台中225億土地僅標出41億　創三連低！市場不埋單

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府（今）舉辦第三次土地標售，共釋出173筆土地，總底價超過225億元，計有41封標單，參與34筆土地的競標，總計有效標封數38封，最終標出31筆土地，整體標脫率僅17.9%，僅略高於前次標售的17.6%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，成為近期標售的新低。

▲此次地王位於水湳經貿園區，標售者以極度貼近底價出手，最終以單價112.4萬元、總價18.23億元脫標。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察此次土地標售，標脫率已連續3次低於2成，整體溢價率也只有1.3%，標脫總金額41.4億元，來到新低，顯示買家出價十分保守，市場氣氛似乎未因金管會鬆綁《銀行法》72-2天條轉熱，其樂田段3筆土地共3封標單作廢。

此次地王相鄰上次惠宇建設以自然人名義出手的地王，位於水湳經貿園區，逢大段21地號、創研3用地，共計1622.5坪，標售者以極度貼近底價出手，單價112.4萬元、總價18.23億元脫標。市場本以為是惠宇再度出手，不過最終地王由上市公司志聖工業取得。

在場資深土開表示：「此次標售多為自然人購地自用，也大多為面積300坪以下土地出脫，大塊土地僅逢大段21地號、超過1500坪以上的三面臨路土地疑似建商出手，其他大多為整併臨地、蓋自宅。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「水湳經貿園區並無釋出高容積率的文商段標的，十三期、十四期的土地多半狹長零碎，也不利於建商獨立開發，但對有意購地自建的買家反倒頗具吸引力，自然人買家的追價能力不如建商，建商投標也不積極，因此本次標售的溢價率相當低調，所有標脫的土地，溢價率都低於1成。」

▲此次台中市府最終標出31筆土地，整體標脫率僅17.9%，進帳總金額41.4億元，成為近期標售的新低。（圖／記者陳筱惠攝）

業界大佬直言：「從溢價率來看，標售底價齊平市價，沒有誘因、沒有經濟效益，市況也不佳，銷售率不好，加上平均土地單價6、70萬元來說，未來售價也是6字頭，30坪產品含車位，總價來到2千萬元，不是目前首購族的預算範圍。」

