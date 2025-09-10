「小王子」125周年特展落腳高雄　屋齡30年同名社區突爆紅

▲今年是知名童話故事《小王子》125周年，除了在西子灣有特展外，連位於梓官的新案都直接命名為「皇家小王子」。（圖／翻攝自Facebook／高雄文化局）

記者張雅雲／高雄報導

民眾看到新建案，最先注意的往往不是格局或價格，而是案名。今年是知名童話故事《小王子》125歲，除在西子灣有特展外，連位於梓官的新案都直接命名為「皇家小王子」，讓在地人直呼「案名好記就好賣」。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

法國經典童話《小王子》1900年從B612星球出發，今年正好125歲，不只在高雄西子灣舉辦125周年特展，就連梓官的新建案也直接命名為「皇家小王子」， 高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，新案百花齊放，想要被消費者記住，案名是關鍵。「好記、好念、好兆頭」，這3點是建案命名的重要原則。

「皇家小王子」就透過小王子形象來行銷，根據實價登錄資料，該案已售出9戶，成交均價約30.6萬元。值得一提的是，流行常有10年一循環的說法，左營29年前也曾出現一個名為「小王子」的大樓，該社區屋主都相當惜售，近30年大樓，成交價也逼近3字頭。

▲「皇家小王子」就透過小王子形象來行銷，根據實價登錄資料，該案已售出9戶。（圖／記者張雅雲攝）

除了童話風格建案名稱，高雄市不動產代銷公會理事謝宗澂指出，高雄南部建案也偏好歐式或城堡風格命名。過去像是「國王城堡」、「藝術城堡」等都是城堡系列的代表作，還有「德勒斯登」、「托斯卡尼」、「蒙瑪特」等歐洲城市或地名，讓民眾感受到歐洲風格的生活品味。

而近期不少新案也走出更口語、更易記的命名路線，例如「馥御」、「舞極」、「春吉5」等，不只好記，也透過諧音傳達富裕、有錢等意味，讓案名本身就成為話題，住戶一入手就能入住象徵有錢的社區。

