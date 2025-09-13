ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3大科學園區中古房價跌　房仲指：台南供給量大「跌幅擴大」

▲▼南科,台積電,房市,新市,善化,永康,房價,東森房屋,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲全台3大科學園區中古屋房價下跌，其中又以南部科學園區跌最多。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台3大科學園區中古屋房價下跌，其中又以南部科學園區的台南、高雄跌最多。房仲表示，台南近年來房價快速上漲，當地薪資增幅遠不及房價飆升速度，消費者難再追價，且周遭房屋供給量大，房價跌價呈現擴大趨勢。

最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐，2025年第二季3大科學園區房價指數全面下跌，南科跌最慘，其中高雄園區季跌4.1%、台南園區下跌3.1%，另外新竹園區跌2.3%，台中園區小幅下修1.4%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示：「雖然科學園區在產業進駐後，有望帶動龐大的人才需求，使當地的購屋需求走升，但不少科技大廠目前仍在建廠與擴廠階段，離全面貢獻產能時間尚早。」

郭翰接著表示：「在就業人口尚未到位，及生活機能仍待完善下，加上前幾年房價已提前反映，與現階段房市受政策衝擊，自然難獲得在地、剛需買盤青睞，也使近年來漲多的房價開始下修。」

▲▼ 。（表／永慶提供）

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數近1年來各季漲幅。（表／永慶提供）

關於本季跌最重的高雄，郭翰表示：「高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高，但自去年下半年開始買氣急凍，房價也開始修正，經2024年Q4修正4.7%後，2025年Q1指數小幅回升1.3%，本季指數又再下跌4.1%，整體房價呈現走跌趨勢。」

至於台南，他說：「台南園區近年來房價快速上漲，當地薪資增幅遠不及房價飆升速度，消費者難以再追價，而且南科台南園區周遭房屋供給量大，隨著房價修正之際，不少投資客也選擇退場轉售，使待售房屋存量增加。」

此外，郭翰表示：「台南園區因交通、生活機能還尚未成熟，加上買方購屋心態採保守觀望，交易量下滑，房價支撐性不足，數據顯示台南園區指數已連續2季下跌，且跌幅呈現擴大的趨勢。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「這波房市修正，首當其衝就是『人口紅利』、『建設利多』尚未到位的區域，南台灣房價修正幅度自然較大，近來甚至有新建案因過去開價過高，出現無奈調回的窘境。」

至於新竹地區，陳炳辰表示：「雖然該區建設相對到位，人口也都已進駐，但過去幾年房價漲太兇、全台最兇，甚至被稱為『瘋城』，因此房市盤整期房價也出現回檔休息，新推案也進入冷卻期，但基於基本面強，未來將亮相的關埔二期仍受到看好。」

關鍵字：科學園區房價下跌永慶政大住展雜誌陳炳辰郭翰

