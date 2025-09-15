「恆春隱藏版樂園」無預警歇業　建物連土地一拍流標

▲「亞馬遜觀光休閒農場」位於屏東恆春鎮恆南路，日前該農場地主因「清償債務」遭強制執行法拍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

國旅低迷衝擊觀光產業，南台灣觀光農場法拍也流標。「亞馬遜觀光休閒農場」位於屏東恆春鎮恆南路，目前已歇業，該農場地主因「清償債務」遭強制執行法拍，拍賣範圍包含建物49.55坪、土地3654.1坪，日前一拍底價4330萬元，最終以流標收場。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

根法院公告，1筆位於恆春鎮恆南路的建物及土地拍賣，總底價達4330萬元，土地達3654.1坪、建坪49.5坪，換算下來地價為1.18萬元，土地則屬於「一般農業區」農牧用地。近期地主因「清償債務」遭強制執行法拍，但一拍出現流標。

筆錄顯示，查封時部分土地仍出租給「亞馬遜觀光休閒農場」經營使用，另有部分則借予第三人擺放裝置藝術「巨型鐵椅」，因此僅能部分點交。該農場租約為2017年6月16日至2047年6月15日。

根據《屏東縣休閒農業發展協會官網》指出，該農場號稱是恆春的隱藏版樂園，還可以近距離感受鴕鳥的魅力，去年還有曾去過的民眾在《Google Maps》留下評論，指出「生態環境維護的還不錯，適合親子同遊。」不過今年該農場已歇業。

▲觀光與消費意願下滑，對恆春當地休閒農場與民宿經營者來說更添壓力。（圖／記者張雅雲攝）

《104法拍網》副總經理陳慧瑜分析，該案最大價值在於土地本身，當地農牧用地平均行情約每坪1.1萬元，一拍地價換算已達每坪1.18萬元，與市場行情幾乎相同缺乏誘因，流標也不意外，若依慣例每拍次價格打8折來看，預估最快要到三拍才可能吸引買方進場。

她也提醒，根據國發會最新景氣對策訊號顯示，台灣整體景氣已從「平穩」轉為「低迷」，雖然恆春是國旅熱門勝地，陳慧瑜說：「但因商業消費與觀光消費意願明顯下滑，加上國旅低迷，恆春地區部分休閒農場與民宿經營壓力大增，也是潛在投資人的考量重點。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招